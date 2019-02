Vercel : Les chevaux comtois en route vers le salon de l'agriculture

Les onze pouliches et étalons, sélectionnés pour le concours des chevaux francs-comtois sont partis, ce vendredi, direction le Salon de l'Agriculture, à Paris. Les éleveurs s'étaient donnés rendez-vous à Vercel, dans le Doubs pour le grand départ.

Vercel-Villedieu-le-Camp, France

Les éleveurs des onze chevaux francs comtois sélectionnés pour le Salon de l'Agriculture se sont donnés rendez-vous ce vendredi matin à l'écurie de François Perrin, à Vercel, dans le Doubs, pour les charger dans le camion qui doit les conduire à Paris. Près de 100 curieux avaient fait le déplacement pour observer ce départ.

Des éleveurs chargent le camion qui se rend à Paris © Radio France - Virginie Vandeville

Le rendez-vous était donné a 7 h 30. Pendant près de deux heures, les éleveurs et amis d'éleveurs ont chargé le camion."C'est un vrai déménagement", assure l'un des éleveurs. "On embarque des tables, des chaises, une cuisinière. C'est nécessaire. On part vivre pendant 10 jours dans le salon", ajoute le franc-comtois. Les chevaux sont ensuite installés à leur tour dans le camion. Un moment complexe puisque certaines pouliches, nerveuses, rechignent à embarquer. "Les chevaux ne se connaissent pas, donc il faut qu'ils fassent connaissance", précise Mickael, un agriculteur.

Les pouliches et étalons francs-comtois embarquent direction Paris et son #salonagriculture ⁦@bleubesancon⁩ pic.twitter.com/oVaOEHetQN — Virginie Vandeville (@Virginie_Vdv) February 22, 2019

Le convoi est parti peu après 9 h 30, direction Paris. Glamour des prairies, Ghana de l'Aube, Galopin de Jamond ou encore Gipsy du Château , eux vont concourir mercredi pour les concours des chevaux francs-comtois.