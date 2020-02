Vercors : la Villarde à l'honneur au Salon de l'agriculture

C'est donc parti pour la 57e édition du Salon de l'agriculture à Paris, Porte de Versailles. Les organisateurs attendent 650 000 visiteurs cette année : une belle vitrine pour les savoirs-faire locaux comme le fromage "Bleu du Vercors-Sassenage" qui sera une fois de plus son stand cette année. L'occasion aussi pour les éleveurs de l'AOP (Appellation d'origine protégée) de faire connaître l'une des races du Bleu : la Villarde. Il y a moins de 400 têtes (adultes) aujourd'hui sur le Plateau du Vercors.

Baptiste Blanc et Lionel Gaillard éleveurs de Villardes © Radio France - Lionel Cariou

Lionel Gaillard, de la ferme la Colombière à Méaudre, y envoie notamment "Isa", 7 ans. "Comme on n'a pas de concours, on n'a pas de stress non plus" sourit l'éleveur. Son confrère Baptiste Blanc, de Saint-Nizier-du-Moucherotte, présentera deux génisses. La Villarde c'est une vache rustique et résistante, "bien adaptée aux régions de montagne comme ici" souligne Baptiste Blanc. Une race "qui produit moins de lait mais qui est aussi moins coûteuse à élever".