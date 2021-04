La prochaine récolte des pommes et poires de Savoie menacée par le gel

"Moins 3 degrés c'est suffisant pour faire énormément de dégâts". Les producteurs de Pommes et Poires de Savoie scrutent le thermomètres avec angoisse. Le gel persistant de la semaine est en train de brûler les fleurs des arbres et compromettre la prochaine récolte.

"On est très inquiets". Dans les vergers de Savoie et Haute-Savoie, la tension des 67 producteurs del'IGP Pommes et Poires de Savoie est palpable ces jours-ci. Les yeux sont rivés sur le thermomètre ou cette semaine la température nocturne en plaine descend jusqu'à moins 3 degrés.

Le pire moment pour les poiriers

"Les fleurs sont des parties hyper-sensibles du végétal" explique Gabriel Lacroix, producteur à Cercier en Haute-Savoie.

Sur la poire on est au stade de floraison optimum, et le froid arrive sur cette phase de développement la plus sensible. Donc ça craint énormément sur la poire et un tout petit peu moins sur la pomme parce que l'on est légèrement décalé. Mais les premières fleurs sont tout de même en train d'éclore et vont certainement brûler.

10 jours trop chauds en mars

On partait sur une année à peu près normale. Mais on a eu dix jours de trop forte chaleur juste avant cet épisode de froid. Et comme en plus, on avait de l'eau dans le terrain, on a eu un bondissement de la végétation dû à ces températures vraiment trop chaudes pour la saison.

16 000 tonnes de pommes et poires de Savoie normalement sont produites chaque année sur les deux départements.