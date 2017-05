Verneuil-sur-Indre : la hausse du prix du beurre profite aux producteurs de lait

Le cours du beurre n'en fini plus d'augmenter. En une année, le prix du beurre a augmenté de 80 %. Cette hausse s'explique par une demande forte. Cela profite à la fois aux industriels et aux agriculteurs.

En avril 2016, on achetait une tonne de beurre pour 2450 euros. Aujourd'hui, on en achète la même quantité pour 4500 euros. Une aubaine pour les producteurs de lait, qui ont subi la crise laitière depuis deux ans : "Si on avait subi une troisième année comme ça, il n'y aurait plus beaucoup de producteurs de lait en Touraine. Cette augmentation de prix du beurre est la bienvenue. C'est une bouffée d'air.", explique un producteur de lait de Verneuil-sur-Indre.

Une forte demande

Cette augmentation forte du cours s'explique avant tout par la loi de l'offre et de la demande. La demande de beurre mondiale est forte. Par conséquent, son prix augmente. Annick est la directrice de l'usine de transformation de lait de Verneuil-sur-Indre. Elle précise d'où vient une bonne partie de cette demande : "Aujourd'hui, il y a tout un courant américain qui pense que la meilleure graisse est la graisse végétale, donc le beurre. Mac Donald, par exemple, a arrêté de mettre de la margarine dans ses aliments. Et si une entreprise qui pèse autant que Mac Donald utilise du beurre, çà pèse tout de suite beaucoup."

Plus de marge pour les usines

On rentre alors dans un cercle vertueux pour les producteurs de lait et industriels. Les producteurs vendent leur lait aux industriels beaucoup plus cher qu'il y a un an. Ces industriels transforment le lait en beurre. Ils vendent ensuite ce beurre beaucoup plus cher qu'il y a un an à la grande distribution. Tout le monde est content. Et le principal est même là : dans le même temps, les clients des grandes surfaces ont vu augmenter le prix de la plaquette de beurre uniquement de trois centimes en un an.