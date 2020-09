Vers un face-à-face tendu ce samedi en Mayenne entre agriculteurs et défenseurs de l'environnement ?

Ça s'annonce tendu ce samedi matin au Bourgneuf-la-Forêt. 2 manifestations en même temps, au même endroit, devant la mairie du village. 2 camps, 2 visions qui s'opposent.

Il y a d'abord ce rassemblement d'opposants aux projets d'agrandissement d'élevages agricoles intensifs dans le département, à l'appel d'associations environnementales, de syndicats et de La France Insoumise : "ces projets, aux plans d'épandage massifs, présentent des risques écologiques sur nos sols, nos nappes et nos rivières. A l'heure de l'urgence écologique et climatique, nous ne pouvons pas accepter ces projets qui détruiront un peu plus notre planète".

En face d'eux, les agriculteurs. C'est la FDSEA qui leur demande de se mobiliser : "nous devons actuellement faire face en Mayenne à des critiques appuyées de nos modes de productions standards par des bobos-écolos qui souhaiteraient nous voir revenir au temps de la faux et de la binette. Stop à la stigmatisation, aux leçons de morale".