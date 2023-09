Vers une annulation des méga-bassines de la Pallu dans la Vienne

Dans quinze jours, le tribunal administratif de Poitiers dira s'il annule ou pas l'arrêté de 2021 autorisant la construction de six méga-bassines au niveau du sous-bassin de la Pallu dans la Vienne. Mais d'ores et déjà, le rapporteur public, dont les conclusions sont souvent suivies par les juges, a donné sa lecture des événements.

ⓘ Publicité

Il est allé dans le sens des cinq associations ayant initié la requête (Vienne Nature, Poitou-Charentes Nature, UFC Que Choisir de la Vienne, Confédération paysanne et Ligue de Protection des Oiseaux) en argumentant en faveur d'une annulation pure et simple de l'arrêté.

Un projet avec des prélèvements à la hausse

Parmi les raisons évoquées, l'insuffisance des mesures de compensation pour l'habitat des oiseaux (notamment la fameuse outarde canepetière) ou encore le surdimensionnement des projets. L'argument qui pourrait enlever la décision s'appuie sur une hausse probable des volumes prélevés — de 15 à 30% — en cas de création, en l'état, des retenues. Des incohérences sur les calculs ont aussi été relevées, particulièrement concernant les prélèvements hivernaux.

Des conclusions identiques pour le second volet jugé ce mardi et qui concernait cette fois un arrêté de janvier 2021 validant la construction de neuf méga-bassines dans le bassin d'Aume-Couture (deux en Deux-Sèvres et sept autres en Charente). Réponse définitive dans deux semaines.