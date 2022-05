Vers une sortie de crise de la grippe aviaire en Dordogne, aucun nouveau foyer détecté

Plus d'un demi-million de canards et de volailles ont été abattues en Dordogne. Photo d'illustration

C'est une première depuis plusieurs semaines, le compteur des foyers contaminés s'est enfin bloqué en Dordogne. Il s'affiche toujours à 59 indique la préfecture de la Dordogne dans un communiqué ce jeudi 12 mai. Le nombre n'a pas changé depuis un peu plus d'une semaine dans le département et il n'y a pas non plus de suspicion.

Selon les services de l'Etat, "l'épizootie de grippe aviaire marque le pas dans notre département mais elle n'est pas terminée et la vigilance doit prévaloir". Malgré tout, certaines mesures de restrictions sont levées à partir de ce vendredi 13 mai pour 121 communes situées dans une zone de 10 à 20 kilomètres autour des foyers.