Vézelay : un drone pour traiter les vignes

Souvent utilisés dans le secteur de la sécurité, les drones sont aussi développés pour l'agriculture et notamment la viticulture. Un phénomène encore marginale puisqu'il ne concerne qu'une quinzaine de viticulteurs en France. A Vézelay, dans l'Yonne, deux viticulteurs ont décidé d'investir dans cette technologie pour traiter leurs vignes. Plus que convaincus, ils militent désormais pour la démocratisation de la pratique, soumise à une réglementation très stricte.

Martin Barbieux, viticulteur, déploie les hélisses du drone. © Radio France - Astrid Maigné-Carn

Plus de précision, moins de fatigue.

Martin Barbieux est viticulteur a Vézelay. Il a suivi une formation de pilote de drone professionnel, obligatoire dès lors que l'engin piloté pèse plus de 800 grammes.

Le drone utilisé dans ses vignes pèse près 25 kilos et mesure deux mètres trente d'envergure. Un drone agricole qui aide à faire des pulvérisations des traitements en biodynamie, à base d'huile essentielle. Seul traitement par voie aérienne autorisé par la législation française.

Grâce à un logiciel GPS connecté à plusieurs satellites, le drone sait exactement quel type de parcelle il est en train de traiter et va travailler en fonction de ces données. Martin Barbieux pilote le drone depuis le sol. Il doit surveiller la batterie, qui a une autonomie de dix minutes, et remplir régulièrement le réservoir du drone. Un gain de temps et une pénibilité drastiquement réduite dans le quotidien du viticulteur. Comparé à un atomiseur à dos, "le drone fait gagner environ 50 % de temps", selon Martin Barbieux.

Financièrement intéressant

Le drone agricole est dix à cinq fois moins cher qu'un tracteur enjambeur. Comptez 200 000 euros pour un tracteur contre 20 000 euros pour un drone, formation et équipements compris. Le drone consomme "30 fois moins d'énergie qu'un tracteur" d'après Martin Barbieux.

Le drone déployé avant le décollage dans les vignes de Vézelay © Radio France - Astrid Maigné-Carn

Un contrainte importante : l'entretien

Qui dit technologie de pointe dit expertise dans l'entretien. Contrairement à un tracteur, il ne suffit pas d'un coup de clé à molette pour réparer ces engins à la pointe de la technologie. Un inconvénient de taille. "Il faut avoir un bon service après-vente. Impossible de le réparer seul". Un réel enjeu pour le viticulteur qui milite pour démocratiser l'utilisation du drone.