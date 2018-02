Une quarantaine d'éleveurs sont présents ce mercredi devant différentes grandes surfaces de Vichy. Organisé par les Jeunes Agriculteurs et la FNSEA du 03, ce rassemblement a pour but de dénoncer les prix appliqués dans la filière agricole.

Vichy, France

Ils sont en colère. A l'appel des Jeunes Agriculteurs de l'Allier et de la FNSEA 03, des éleveurs de bovins ou porcs de la Montagne Bourbonnaise ont manifesté ce mercredi à Vichy dans plusieurs grandes surfaces de l'agglomération. Dès 8h30, ils ont visité plusieurs grandes surfaces, Carrefour, Leclerc, Cora et Lidl.

Le but : dénoncer une mauvaise répartition des marges entre producteurs, intermédiaires et vendeurs. Beaucoup d'entre-eux témoignent de la difficulté de vivre de leurs productions. Ils demandent "un prix de vente des produits agricoles qui s'appuie sur les coûts de production", "l'encadrement strict des promotions" et un "étiquetage d'origine pleinement respecté".

Un tri a été fait au rayon alimentaire du magasin © Radio France - Mickaël Chailloux

Visite des supermarchés avec le directeur

A chaque fois, les agriculteurs ont rencontré le directeur de l'établissement. Et ils réalisent une visite de l'établissement en cherchant les produits d'origine étrangère. Au Leclerc de Bellerive-sur-Allier, ils trouvent ainsi barquettes de jambon, beurre ou encore gouda et viande venant d'Espagne, Pays-Bas ou d'origine inconnue (bien souvent "hors U.E.). Ces produits sont mis dans un caddie et ramené à l'accueil de manière à ce qu'ils soient invendus.

Parmi les mauvais élèves, des barquettes de jambon, avec indiqué "origine Espagne" © Radio France - Mickaël Chailloux

Du fumier et des feux de pneus

Autre manière de montrer leur mécontentement, les agriculteurs déversent du fumier sur les parkings des supermarchés. Ils font aussi des feux, comme ici en face du Cora de Vichy.

C’était tout à l’heure. Les agriculteurs ont fait un feu de pneus devant le Cora de Vichy pic.twitter.com/EQ7EBGAOBp — Mickaël Chailloux (@Mike_Chailloux) February 14, 2018

D'autres actions devraient être menées pour se faire entendre, jeudi à Moulins et vendredi à Montluçon.