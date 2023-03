Victime de l'inflation, ce maraîcher bio de Picquigny brade ses poireaux

Bèches et couteaux en main, les clients se succèdent sur la parcelle de François Delporte , sur les hauteurs de Picquigny. Tous repartent avec des cagettes pleines à craquer : c'est la Fête du poireau. Voilà comment le maraîcher a préféré nommer l'opération. Car ses stocks de poireaux ne diminuent pas, alors que dès mi-avril, ils ne seront plus bons qu'à jeter.

François Delporte estime qu'il lui reste encore une tonne de poireaux sur les bras, soit un quart de sa production totale. "Tout le secteur de l'agriculture biologique a pâti de l'inflation, explique-t-il. Le premier poste d'économie pour les foyers, c'est la nourriture généralement." Un phénomène d'autant plus inhabituel qu'en temps normal, le poireau se vend très bien, selon l'agriculteur.

Un bon plan pour les clients

Pour vendre au plus vite, rien de mieux que de communiquer sur les réseaux sociaux et de brader ses prix : 90 centimes le kilo de poireaux bio. Corine et Sébastien ont sauté sur l'occasion, surtout qu'ils habitent à dix minutes à peine en voiture. "À Carrefour, c'est 3 euros 80 le kilo… C'est quand même plus avantageux", confie Sébastien, une bèche à la main. Le couple repart avec près de 5 kilos de poireaux, qu'ils comptent bien congeler et conserver jusqu'à l'automne prochain.

Plusieurs membres du Secours Populaire d'Ailly-sur-Somme sont venus récolter des poireaux pour l'association. © Radio France - Lou Momège

François Delporte fait aussi profiter des associations, comme le Secours Populaire, à qui il offre ses légumes. Bernadette est responsable de l'antenne d'Ailly-sur-Somme et entend ramener une quarantaine de kilos de poireaux frais et bio. "Ce sera bien pour les familles accueillies, se réjouit-elle. Sinon, pour les légumes, on a la ramasse des magasins, et ce n'est pas toujours de première qualité."

Deux autres journées de récolte à bas prix sont organisées la semaine prochaine : mercredi 29 mars de 9 heures à midi, et samedi 1er avril de 14 heures à 18 heures.