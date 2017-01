Victime des inondations, un maraîcher loirétain lance une campagne de financement participatif

La Racinerie, à Saint-Cyr-en-Val, est à la recherche de fonds pour développer sa conserverie. Cette activité avait permis de minimiser les pertes après les inondations de fin mai, début juin.

C'était il y a 7 mois presque jour pour jour : le Loiret était durement touché par les inondations. De nombreux agriculteurs ont vu leur champ inondé, comme à Saint-Cyr-en-Val, où l'exploitation de Gérard Michaud s'est retrouvée sous l'eau pendant quelques jours. Conséquence, 20% de chiffre d'affaires en moins cette année.

L'entreprise, La Racinerie, s'était fortement investie depuis 2012 dans la valorisation des légumes dits "moches" en conserves et en soupes. Gérard Michaud a donc décidé de continuer dans cette voie pour ne pas perdre ses légumes dont l'aspect et le temps de stockage ont été altérés par les inondations.

Près de 7.000€ déjà récoltés

Le problème, c'est qu'aujourd'hui les capacités de production de la conserverie sont au maximum. Gérard Michaud doit donc investir dans de nouvelles machines. Il a longuement hésité mais a finalement lancé le 10 décembre une campagne de financement participatif sur internet. Certains clients et amis, comme Vincent, ont insisté pour qu'il développe ce projet :

Ce n'est pas facile de faire l'aumône ! Gérard pensait d'abord se tourner simplement vers les banques. Mais ça me paraissait logique d'aider un agriculteur qui fait du local, de la qualité et de la vente directe" - Vincent, ami de Gérard Michaud et fidèle client

Transformer les légumes en partie abîmés en soupes et conserves, l'idée avait déjà séduit depuis longtemps. Les "légumes moches" de la campagne publicitaire d'Intermarché viennent de La Racinerie. Les conserves sont vendues sur le marché. Annick est une habituée :

La perfection n'hésite pas, il y a des légumes qui, à l'avis du maraîcher, ne peuvent pas venir sur un étal. Je trouve que c'est une très bonne idée de les utiliser ainsi" - Annick, cliente

Depuis les inondations, aucune aide de l'Etat n'a été versée à Gérard Michaud. Les légumes récoltés ne sont pas stockables indéfiniment et la demande en soupes et conserves augmente. Le premier palier du financement participatif, fixé à 4.000€, le prix d'une nouvelle machine, a été atteint en à peine 10 jours. Au 1er janvier, près de 7.000€ ont déjà été recueillis. Il en faudrait 8.000€ pour financer une deuxième machine et ainsi répondre à la demande actuelle. Gérard Michaud est touché par cet engouement :

Tous les soutiens sont émouvants, qu'ils soient modestes de la part d'étudiants saisonniers chez moi l'été, ou plus conséquents même s'ils sont anonymes. Ce qui m'a vraiment décidé à lancer ce projet, c'est une personne qui m'a dit que ce serait un superbe cadeau pour elle si pouvait nous offrir un soutien pour Noël." - Gérard Michaud, maraîcher

"Ce mouvement apporte du baume au cœur" - Gérard Michaud Partager le son sur : Copier

Il reste encore 4 semaines pour aider la conserverie de La Racinerie. Pour tout savoir sur le projet du maraîcher, il suffit de se rendre sur cette page.