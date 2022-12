Victime du changement climatique l'apiculture corse doit-elle se réinventer ?

Un constat et des inquiétudes manifestés ce jeudi lors du séminaire annuel de l'AOP Miel de Corse - Mele di Corsica.

L'année 2022 a été éprouvante reconnaît Matteu Tristani, le président du syndicat de la profession.

« Le bilan est mitigé, voire très mitigé » explique-t-il. « Sur certaines microrégions ça a été très compliqué, comme la Balagne et le Sud. On va dire que dans le Centre Corse, il y a eu un peu plus de production, mais dans l’ensemble on souffre vraiment du climat, du changement climatique, ça c’est indéniable ».

« Une baisse de production significative »

Et d’ajouter : « On n’a pas encore les chiffres 2022 arrêtés, mais on doit être autour des 260-280 tonnes pour cette année, peut-être même moins, ce qui est un mauvais chiffre. Dans les années classiques, on dépasse les 300 tonnes. Le problème c’est que les années classiques, elles commencent à dater maintenant, ça devient compliqué, on va dire que ça fait bien 6-7 ans qu’au niveau de l’apiculture en Corse les productions sont devenus difficiles ».

« On continue à produire. On ne va pas être non plus être trop défaitiste. Mais c’est clair qu’on a une baisse de production significative. C’est indéniable que cette année a été un coup dur et j’ai commencé à entendre chez certains apiculteurs l’envie d’arrêter, ce qui n’était pas le cas auparavant ».

« On ne sait pas trop où on va »

Face à cette situation compliquée, les apiculteurs corses tentent de se réinventer, en misant sur l’innovation technologique et la diversification.

« On en est qu’aux balbutiements. Pour l’instant, l’apiculture ne repose encore exclusivement que sur la production de miel. Le marché de la diversification représente pour l’instant une niche. On ne sait pas trop où on va. De toute façon, on ne peut pas rester sans rien faire » souligne Matteu Tristani, le président de l’AOP Miel de Corse - Mele di Corsica.

« Les apiculteurs sont beaucoup plus présents sur leur ruche. On a par exemple pensé à un exosquelette pour pouvoir aider les apiculteurs à travailler plus sur les ruches, à transporter leurs caisses plus facilement, plus sur la longueur parce que c’est un métier qui fait mal au dos. Ensuite, pour ce qui est de la diversification, la ruche est fantastique dans le sens où elle propose plusieurs produits comme le pollen, la cire, la propolis... ». Autant de pistes à explorer pour l’avenir.

L’île compte plus de 150 apiculteurs habilités en AOP Miel de Corse - Mele di Corsica.