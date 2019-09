Victimes de la sécheresse, les éleveurs de Savoie espèrent la pluie : " On tire la langue depuis juin ! "

La météo met en péril une exploitation qui a plus de cinquante ans. Sur les hauteurs de Barberaz, à 10 minutes de Chambéry, la moitié des 70 hectares de Nicolas Provent est à sec, il n'y a plus de pâturage pour ses vaches. Une victime du réchauffement climatique ?

La sécheresse s'aggrave sur les bassins versants du Lac du Bourget et de la Combe de Savoie. Idem sur le Chéran et l'Avant-Pays Savoyard. La préfecture a émis des restrictions de consommation d'eau pour les particuliers jusqu'à la mi-octobre.

A Barberaz, Nicolas Provent constate les dégâts : il n'y a plus de pâturage pour sa trentaine de vaches allaitantes qu'il élève avec son oncle.

"Nos voisins de la Haute-Savoie ont eu des passages orageux avec de la pluie. Moi, rien. Cela passe à côté à chaque fois. On tire la langue depuis le début de l'été. Il suffit de regarder autour de nous. Il n'y a rien à manger pour les bêtes. Plus rien."

Une sécheresse d'automne terrible

Terrains pentus, des prés grillés, et la roche de la montagne qui affleure. Le mal est visible à l'oeil nu. La sécheresse d'automne s'annonce désespérante. "C'est la deuxième année de suite qu'on empile, et ça devient difficile pour nous. Avant, à l'automne, on avait toujours quelques orages pour repartir. Là, rien."

Certains coins à l'ombre donnent l'impression de verdure. C'est uniquement en surface. "On a beau faire des rotations rapides des animaux sur les terrains. L'herbe ne repousse pas."

Achat de fourrage et baisse de la productivité

S'il ne pleut pas en abondance dans les prochains jours, l'exploitant agricole n'aura pas le choix. Il devra entamer son stock de fourrage pour l'hiver et racheter du foin. "Comme on est nombreux dans mon cas, les prix s'envolent".

La pénurie de pâturage est généralisée en Savoie si bien que en moyenne, les éleveurs sont descendus des alpages avec dix jours d'avance.

A quoi il faut ajouter une baisse des volumes de viande, une problématique peu souvent abordée. Avec les deux canicules, puis la sécheresse d'automne, les bêtes souffrent, elles ne se développent pas correctement, elles présentent un gabarit plus petit. Elles seront donc achetées beaucoup moins cher.

Avec les conditions estivales extrêmes il y a aussi plus d'avortements, plus d'animaux perdus.

Victime du réchauffement climatique ?

L'exploitation de taille modeste date de son grand-père, des années 70, puis de ses oncles, elle a donc une cinquantaine d'années et traverse une passe particulièrement difficile, cet été. La sécheresse d'automne enfonce le clou, si l'on peut dire et Nicolas nous avoue scruter plus que jamais les bulletins météo. "En débutant ce métier de passion, j'avais imaginé toutes les contraintes : peu de vacances, des cours du marché volatiles, des maladies... J'étais prêt à tout endurer. Mais, je n'aurais jamais imaginé être aussi dépendant de la météo."

Nous posons la question du réchauffement climatique au jeune agriculteur. "On espère au fond de nous qu'il s'agit d'un cycle, que les fortes chaleurs vont se calmer. Mais on constate que les choses changent. Est-ce que économiquement on parviendra à s'adapter ? Ce n'est pas certain. Ici, on n'a pas de céréales, on ne peut pas labourer. L'urbanisation galopante de Chambéry et son agglomération nous prive de bons terrains cultivable. On ne peut pas s'agrandir. Si ça continue tous les étés comme ça, ce ne sera pas possible de tenir."

Pour vivre un peu mieux, le passionné d'agriculture s'est diversifié par la force des choses. L'hiver, il vend des prestation de déneigement des routes. Il est aussi devenu "paysagiste et entretien d'espaces verts."