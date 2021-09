VIDEO- " On espère faire au moins une demi-récolte", Alain Le Capitaine, président de l'appellation Vouvray

Pour en parler, Alain Le Capitaine était l'invité ce vendredi de France Bleu Touraine :

" Ça fait 40 ans que je suis dans les vignes, et je n'avais jamais vu ça, autant d'aléas climatiques aussi récurrents sur une même année. Ça a commencé avec les sept à huit jours de gel en avril. Puis on a eu deux épisodes de grêle. Alors bien sûr tout le vignoble n'a pas été touché, il en reste heureusement. Mais après, on a eu les maladies de la vigne comme le Mildiou. Non vraiment, ça a été très compliqué.

C'est très difficile à dire mais on espère au moins une demi-récolte. On a failli tout perdre, alors si on récolte 50 à 60%...Mais bon, on a vraiment hâte de vendanger et qu'on passe à autre chose."

A Vouvray, les vendanges devraient démarrer vers le 20-25 septembre. " On est relativement précoce même si l'an dernier on avait attaqué dès le 3 septembre. Et les vignes qui n'ont pas gelé, qui n'ont pas grêlé et qui n'ont pas trop eu de maladies, elles sont superbes. Donc on a bon espoir" pour la qualité du millésime.