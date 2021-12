VIDEO - Aujourd'hui, 20% des produits servis dans les cantines de Tours sont bio

C'est l'un des engagements de la ville de Tours. Servir dans ses cantines scolaires un maximum de produits alimentaires bio, locaux et de qualité. Jusqu'à arriver à 100 % des fruits et légumes d'ici 2024. Du moins quand c'est possible. Un objectif très ambitieux encore loin d'être atteint.

Pour en parler ce matin, Alice Wanneroy, l'adjointe au maire de Tours déléguée à l'alimentation et à l'agriculture urbaine était l'invitée de France Bleu Touraine ce mercredi matin :

Servir chaque midi les 8 000 repas dans nos écoles à base de produits bio et locaux, " c'est possible, oui, mais pas tout de suite. Il y a encore beaucoup de travail à faire avec les agriculteurs. On est aujourd'hui à plus de 20% sur le bio ce qui n'était pas encore la cas en début d'année. Et on est à presque 40% sur les produits de qualité et labellisés. On progresse, mais vous le voyez, c'est un travail au long cours.

Pour les légumes et une partie des fruits, on sait qu'on a des terres bonnes pour ces productions-là. La Touraine c'est le jardin de la France et le jardin nourricier aussi. Donc on doit valoriser ces productions. Et la collectivité doit avoir un rôle beaucoup plus proactif pour aller rencontrer les agriculteurs de nos territoires et pour qu'eux aussi répondent favorablement à nos appels d'offres".

Payer les agriculteurs au juste prix

"Aujourd'hui, la ville de Tours dépense chaque année 3,2 millions d'euros pour ses achats alimentaires. Sachant qu'aujourd'hui, un repas à la cantine facturé en moyenne aux familles 2,50€ coute en réalité près de 10€ à la ville. Donc il y a déjà un effort pour le service public. Mais on souhaite aller plus loin pour assurer une juste rémunération des agriculteurs et leur fournir des débouchés stables et rémunérateurs".

Trouver de nouveaux agriculteurs et de nouvelles terres agricoles.

"Il y a aussi tout un travail d'accompagnement à l'installation de nouveaux agriculteurs. Un travail mené avec la chambre d'agriculture et le Gapto ( groupement des agriculteurs bio ). Et c'est essentiel car on sait que demain, il y aura moitié moins d'agriculteurs.

Et puis il y a tout ce travail de reconquête de terres agricoles, notamment maraîchères. Je pense à celles situées le long de la Loire et du Cher. Voilà pourquoi il faut limiter l'artificialisation de ces terres. Et on a des outils réglementaires qui nous permettent de sanctuariser des surfaces agricoles et pouvoir maintenir une agriculture locale de qualité."