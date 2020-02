VIDÉO 360° et SON 3D - Plongez en immersion dans les coulisses du Salon de l'Agriculture à Paris

Département Mayenne, France

La plus grande ferme de France reprend ses droits, cette année encore, au parc des expositions de la porte de Versailles à Paris. L'édition 2020 du Salon de l'Agriculture se tient du 22 février au 1er mars.

Le salon est organisé autour de quatre univers : l'élevage et ses filières, les produits des régions de France, d'outre-mer et du monde, les cultures et filières végétales, jardin et potager, et les services et métiers de l'agriculture. Des centaines d'éleveurs, des dizaines de races différentes de bovins, ovins, équins, vont se côtoyer toute la semaine, au rythme des concours et des visites du public.

Immersion en coulisses

Mais que se passe-t-il à la nuit tombée ? Quelle est l'ambiance quand les portes du salon sont fermées ? France Bleu Mayenne a pu s'inviter dans les coulisses du parc des expositions, pour réaliser un reportage en vidéo 360° et son 3D, en cinématique VR.

►►► Installez vous, écoutez, regardez : France Bleu Mayenne vous emmène dans les coulisses du Salon de l'Agriculture de Paris !