VIDÉO | 900 bouteilles de vin blanc vont passer 9 mois immergées dans l'étang de Leucate

C'est une façon originale de conserver et faire vieillir du vin : 900 bouteilles de vin blanc, des Corbières, ont été immergées ce lundi dans l'étang de Leucate (Aude). Elles vont y passer neuf mois, avant d'être commercialisées. Reportage.

900 bouteilles de vin blanc, des Corbières, vieillissent depuis ce lundi dans l'étang de Salses-Leucate. Laurent Maynadier, vigneron à Fitou - le château Champ des Sœurs - a lié un partenariat avec l'un de ses amis, Ludovic Payré, ostréiculteur à Port-Leucate depuis 1999. Ensemble, ils ont immergé des bouteilles dans un parc à huîtres. Elles vont y passer 9 mois, et seront ensuite vendues.

Immergées à 5 mètres de profondeur

Les bouteilles ont été ficelées par lots de 12, placées dans des pochons d'huîtres, suspendues à la table ostréicole, et plongée dans l'eau. "Ces bouteilles vont osciller, elles seront à 5 mètres de profondeur. Pendant 9 mois elles vont ondulé sur le parc à huîtres, pour les bercer. C'est un élevage très particulier, qui me permet d'avoir un peu plus de complexité sur mes vins", explique le vigneron Laurent Maynadier.

Le fruit de plusieurs années de tests

C'est en fait la 7ème année que le vigneron immerge des bouteilles, mais elles seront pour la première fois commercialisées. C'est le fruit de 6 années de tests, à différentes profondeurs et différents endroits. Des bouteilles ont été immergées en mer, dans des lacs, dans l'Aude, en Bretagne ou en Auvergne, pour obtenir un produit de bonne qualité. Une bouteille immergée pendant 9 mois sous l'eau sera vendue 20 euros, contre une dizaine de d'euros pour une bouteille qui va passer 9 mois dans une cave.

"Maintenant on a un peu de recul, ça fait 7 ans qu'on le fait. On a essayé sur des Fitou rouges, sur les Muscat, et je trouve que l'on gagne vraiment sur les Corbières blancs. Pour moi, il y avait peu d'intérêt sur un rouge", ajoute Laurent Maynadier. "On est sur une gastronomie tournée plus vers la mer, donc le blanc est tout à fait adapté. Je fais cela sur le parc à huîtres de Ludovic Payré, il est ostréiculteur, quand on se voit, il amène les huîtres, j'amène le vin".

Le parc à huîtres de Ludovic Payré. © Radio France - Charlotte Coutard

Une différence flagrante entre deux bouteilles

Mais quel est l'intérêt de faire vieillir des bouteilles dans l'eau ? Philippe Nusswitz, le président des sommeliers de la région, a comparé une bouteille qui a passé 9 mois dans l'étang, et un corbière blanc qui a vieilli dans une cave : "C'est clairement différent, une attaque assez vive, assez marquée par l'acidité, le côté iodé, le salin. Et il y a plus de corps, plus de longueur. On a créé un nouveau vin, à partir de la même base, et c'est ça l'intérêt".

Les bouteilles reverront la lumière du jour dans 9 mois, mais une grande partie est déjà réservée par des acheteurs au Japon, en Chine, à Paris, mais aussi dans la région. Pour éviter les vol, Laurent Ménadier assure que des traceurs GPS sont intégrés dans les bouteilles.

Laurent Maynadier, vigneron à Fitou. © Radio France - Charlotte Coutard