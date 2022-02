VIDÉO - À 28 ans, elle s'installe en tant que maraîchère bio dans le Périgord

A l'occasion d'une journée spéciale Génération agriculteurs sur France Bleu Périgord, rencontre avec Amalia Abeillé. A 28 ans, elle vient de s'installer en tant que maraîchère bio à Castels en Dordogne.

Il y a des exploitations qui disparaissent, et d'autres qui se développent. C'est le cas de celle d'Amalia Abeillé, à Castels dans le Périgord noir. A 28 ans, elle vient tout juste de s'installer avec son compagnon. Ils rejoignent un ami, déjà installé, et forment un Gaec, tous les trois, en maraîchage bio.

1/4 des chefs d'exploitation sont des femmes

Sous la serre, Amalia récolte ses salades. Aujourd'hui, un quart des chefs d'exploitation en France sont en fait des cheffes. En montant ce Gaec, les trois associés ont un même statut, des compétences et des responsabilités égales. "Moi j'ai toujours vu des femmes travailler dans les champs et si tu regardes la situation mondiale ne serait-ce qu'en Afrique, c'est les femmes l'agriculture !", défend-elle.

Pour elle, la question des femmes dans l'agriculture ne devrait même plus se poser. "Moi je voudrait qu'on ne me définisse pas comme une femme agricultrice mais comme une agricultrice. Car si il y a une différence physique entre les deux, aujourd'hui avec les moyens techniques, une femme peut tout faire", ajoute-t-elle. Et signe que le métier tend à se féminiser de plus en plus : dans l'enseignement agricole, une personne sur deux est aujourd'hui une femme.