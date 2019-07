VIDEO - À bord d'une moissonneuse-batteuse avec des agriculteurs berrichons

Diors, France

C'est une période capitale pour les agriculteurs : les moissons. Un travail de longue haleine qui va bientôt prendre fin. Les vacances seront bien méritées ensuite pour les plus chanceux. "En ce moment, on commence vers 6 heures du matin et on termine pas avant 22 heures", explique d'emblée François Devillières, agriculteur à Neuvy-Pailloux. Il est associé avec François Moreau, agriculteur à Diors.

Un lien entre le producteur et le consommateur

Les deux hommes ne comptent donc pas leurs heures. En plus, ils ouvrent les portes de leur moissonneuse-batteuse au public. Mais c'est pour la bonne cause. "Ça nous permet de faire comprendre notre métier, d'expliquer ce qu'on fait. Ça rapproche le consommateur du producteur", se félicite François Moreau.

Les mêmes questions reviennent souvent. Quelques inquiétudes aussi, notamment concernant l'utilisation de pesticides. "Il y a un peu tout et n'importe quoi aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Là, au moins, on peut discuter", précisent les agriculteurs.