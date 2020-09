VIDÉO - À Nîmes, la saison de chasse du petit gibier est ouverte

Début de saison pour les chasseurs gardois de petit gibier. Ils rejoignent les chasseurs de sanglier, en place depuis le mois d’août. En tout, 300 nîmois reprennent le fusil, alors que l'actualité autour de la chasse est brûlante. Interdiction de la chasse à la glu, puis de la chasse à la tourterelle des bois... 1000 chasseurs ont manifesté à Prades samedi, au fief du premier ministre Jean Castex.

Une rentrée festive...

Bruno, vêtement et casquette orange comme l'exigent les consignes de sécurité, vient de chasser une laie. Le chasseur Nîmois entame bien la saison, lui qui passe tous ses weekends dans la garrigue depuis 17 ans. "C'est le bonheur de retrouver les camarades, de lâcher les chiens qu'on passe l'année à élever... Aujourd'hui, on a été chanceux. Pourvu que ça dure !"

... dans un contexte de contestation

Interdiction de la chasse à la glu, puis de la chasse à la tourterelle des bois : 1000 chasseurs ont manifesté à Prades ce samedi, dans le fief du premier ministre Jean Castex. Marc Vellat, directeur de la fédération de chasse du Gard, explique que la contestation ne fait que grandir dans les rangs des chasseurs.

"Nous ne pouvons pas chasser la tourterelle... et à 2 heures d'ici, en Espagne, c'est 'no limit' ! Ce sont des directives européennes... mais il me semble que c'est bien un problème franco-français." déplore le directeur.