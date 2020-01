Vidéo - A Nîmes, le refuge Toutous et Minous lance un appel au ministre de l'Agriculture

Nîmes, France

Le ministre de l'Agriculture prend des mesures pour le bien-être animal. "Fin 2021, plus rien ne sera comme avant", a déclaré le ministre lors d'une conférence de presse ce mardi 28 janvier. Le plan du ministère de l'Agriculture prévoit des mesures pour responsabiliser les propriétaires d'animaux de compagnie pour lutter contre les abandons. "On n'achète pas un chat, un chien, un animal de compagnie comme on achète une glace en passant", a déclaré le ministre de l'Agriculture sur BFM TV et RMC. Dès le premier semestre 2020, le gouvernement va donc sanctionner les propriétaires de chats non-identifiés. C'est à dire sans puce, ni tatouage. Ils risquent une amende de 135 euros au même niveau que pour les chiens. L'identification est un moyen de lutter contre l'abandon des animaux selon le ministre de l'Agriculture.

Pour la présidente du refuge Toutous et Minous, l'Etat doit aider financièrement les associations qui œuvrent tous les jours auprès des chats abandonnés

Un manque d'identification très visible notamment dans les refuges. A Nîmes, au refuge Toutou et Minou, Gloria Feron récupère tous les chats perdus, abandonnés, sauvages. Depuis 20 ans, elle milite pour le bien-être animal. Dans son refuge, cette nîmoise accueille en ce moment 75 chats, mais aussi des chiens, des chats, des lapins, des coqs et même des cochons. Tous les animaux laissés au bord de la route, dans des cartons ou même déposés chez elle. Elle sature aujourd'hui et a décidé d'arrêter de récupérer d'autres chats. Elle n'y arrive plus financièrement. Elle est évidemment satisfaite de la proposition du ministre de l'Agriculture mais cette bénévole estime que le gouvernement réagit tardivement.

Selon Gloria Feron, présidente du refuge Toutous et Minous : "_Pour lutter contre l'abandon des animaux, l'Etat doit rendre obligatoire la stérilisation et l'identification, m_ais avant tout, il faudrait que le gouvernement fasse respecter toutes les lois en matière de protection animale. Il faut que l'Etat donne de l'argent aux associations, on ne peut pas tout faire."

Cette militante pour le bien-être animal depuis une vingtaine d'années a donc décidé d'arrêter de récupérer les chats abandonnés dans son secteur à contre cœur et s'occupe donc à temps plein de tous les animaux qu'elle a déjà recueilli dans son refuge : " Je continue parce qu'il faut soigner et nourrir tous mes chats. Mais je dis stop, je veux juste bien venir au secours d'un chat vraiment en cas de besoin. Heureusement que les associations sont là sinon qui va les soigner, on est obligé de faire des cagnottes. Les gens en ont marre de donner. Il faut que l'Etat donne un budget annuel aux associations. S'ils veulent que je continue à soigner les chats, il faut m'aider ainsi que toutes les autres associations", explique Gloria Feron. Le ministre dans sa présentation du plan pour le bien-être animal a déclaré ce mardi 28 janvier, que des contrôles pourraient être effectués par les vétérinaires. Dans ce refuge, Gloria Feron accueille en ce moment 75 chats, 14 poules, deux coqs dont un handicapé, deux petits lapins et des chiens.