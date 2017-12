VIDEO - On a ramassé des truffes avant le premier marché contrôlé de la saison à Brive

Après la saison du gras, il y a deux semaines, c'est à présent celle de la truffe qui est lancée à Brive. Le premier marché contrôlé de la saison, qui s'annonce prometteuse, a lieu ce samedi matin sous la halle Georges Brassens.

Les amateurs de truffes vont pourvoir être servis pour la première fois de la saison, à Brive. Car après la première foire grasse il y a quinze jours, c'est la saison de la truffe qui est lancée.

Le premier marché contrôlé de la saison a lieu ce samedi matin sous la halle Georges Brassens, place de la Guierle. Les trufficulteurs vont y amener leurs premiers champignons : truffes du Périgord ou brumales qui seront inspectées par des contrôleurs formés spécialement avant de pouvoir les vendre.

Une belle truffe du Périgord ramassée ce vendredi matin © Radio France - Nicolas Blanzat

Saison prometteuse

Foi de professionnel, cette saison s'annonce plutôt bien. En tous cas "meilleure que celles des trois années passées qui ont été tristes" dit Bernard Reynal, vice-président de la fédération des trufficulteurs de Nouvelle-Aquitaine et représentant en Corrèze. "La climatologie nous a été favorable depuis le mois de juin avec des pluies au bon moment : orages en août et pluie en octobre. Ca permet de grossir de la truffe et de favoriser sa maturation." En Corrèze, on dénombre une centaine de producteurs répartis sur trois secteurs principaux : le Causse Corrézien, l'Yssandonnais et le Midi Corrézien. Et preuve qu'il y en aura, nous en avons "cavé" ce vendredi avec un trufficulteur de Saint-Cernin-de-Larche.