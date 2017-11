VIDEO : A Saint Alvère, les premières truffes de Dordogne sont sur le marché

Le premier marché de Saint Alvère a ouvert ses portes ce matin à 10h. Près d'une cinquantaine de clients se sont bousculés pour obtenir le précieux diamant noir. C'est une bonne année qui s'annonce pour la truffe périgourdine.

L'église de Saint-Alvère vient de sonner. Il est 10h20 et le marché aux truffes peut commencer. Devant les portes de verre de la halle, on se bouscule. Une cinquantaine de curieux, courtiers ou tout simplement amateurs de truffes sont venus chercher le précieux diamant noir.

Certains amateurs de truffes ont fait jusqu'à 1h30 de queue pour aller chercher la meilleure qualité © Radio France - Manon Derdevet

62,8 kgs et jusqu'à 750 euros le kilo

C'est une bonne année qui s'annonce pour les apporteurs de truffes périgourdins. Aujourd'hui, ce sont 62, 8 kgs qui sont proposés à la vente. Des truffes de catégorie 1 et 2 sont vendues sur ce marché. Le prix fixé oscille entre 600 et 750 euros le kilo.

En moyenne, le prix des truffes au kilo tourne autour de 650 kg © Radio France - Manon Derdevet

Les truffes de ce marché sont de bonne qualité pour un début de saison. Comme à l’accoutumée huit commissaires spécialisés ont examiné les truffes pour déterminer si on pouvait les vendre ou pas et décider de leur catégorie. A la tête de ces commissaires, on retrouve la commissaire qualité principale Marie France Ghouti. Elle nous explique comment on sélectionne une truffe de catégorie 1 ou 2.

Une mauvaise récolte dans d'autres régions de France

Si en Dordogne, la saison 2017 s'annonce sous les meilleurs auspices. Ce n'est pas le cas partout. "La saison est plutôt bonne pour les truffes cette année. Dans le sud est, la récolte n'est pas bonne donc les gens sont nombreux à venir en Dordogne" explique Marie France Ghouti.

Premier critère pour choisir une bonne truffe : l'odeur ! © Radio France - Manon Derdevet

Les apporteurs périgourdins sont ravis. Ce lundi matin, tout (ou presque) est parti en 15 minutes. De quoi ravir les trufficulteurs qui vont revenir tous les matins jusqu'au 26 février sous les halles de Saint Alvère.