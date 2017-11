VIDEO. Action des agriculteurs au Leclerc de Saint-Aunès

Les Canards en colère et la coordination rurale ont investi les rayons du Leclerc de Saint-Aunès ce mardi. Ils ont collé des stickers sur des produits à base de canards, élevés en Bulgarie ou en Hongrie. Les producteurs demandent aux distributeurs de privilégier le made in France.

Sept militants des Canards en colère et de la Coordination rurale ont organisé une action ce mardi matin dans les rayons du magasin Leclerc de Saint-Aunès. Ils ont apposé, sur des produits fabriqués en Hongrie ou en Bulgarie, une centaine d'autocollants représentant une tête de mort avec cette légende "nuit gravement à l'aviculture française".

Privilégier la production française

Les agriculteurs sont exaspérés de voir mis en avant des produits importés. Ils ont donc recouvert tout un stock de boîtes de foie gras en promotion. "Elles viennent de Bulgarie, souligne Didier, éleveur de poules dans l'Hérault. C'est un produit qui a fait 2500 kilomètres et on ne sait même pas comment il est produit." Didier rappelle que les producteurs français sont eux très contrôlés.

Dans les rayons, on découvre également des boîtes de gésiers où le pays de production n'est pas indiqué. Il est seulement écrit union européenne. Pour Aurore, éleveuse elle aussi de poules, les supermarchés sont en train de tuer l'agriculture française. "Les petites fermes n'existeront plus à cause de ces grosses chaînes", regrette la jeune femme.

Il y a très peu de produits français, on n'est pas mis en avant, c'est une honte" - Aurore, éleveuse de l'Hérault

Gilbert félicite les producteurs. Ce client n'achète que des produits français. "Je lis toujours les étiquettes, explique le retraité. J'ai vu des reportages sur les canards en Europe de l'est, ce n'est pas joli."

Les producteurs demandent aux grandes surfaces de jouer le jeu

Pour distinguer un produit français d'un produit bulgare, Laurence, agricultrice, a une astuce. "Il faut regarder le petit ovale qui est sur l'emballage où il y a deux lettres, FR pour France, BG pour Bulgarie, explique Laurence. C'est ce qui prouve l'origine du produit"'. Vous pouvez également vous fier à l'appellation IGP, indication géographique protégée.

Les producteurs demandent aux distributeurs d'indiquer l'origine des produits. "Il faut que ce soit clairement identifié avec des affiches", répète François Ferdier, le représentant de la Coordination rurale dans l'Hérault.