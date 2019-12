VIDEO - Adeline Leroux, candidate à Miss France Agricole défend la place des femmes dans l'agriculture

Moutier-d'Ahun, France

A 28 ans, Adeline Leroux est agricultrice depuis six ans au Mouthier d'Ahun. Encouragée par ses amis, elle se présente à l'élection de Miss France Agricole, pas forcément pour décrocher le titre, mais pour défendre son métier et la place des femmes dans l'agriculture. Ce mercredi matin elle était l'invitée de France Bleu Creuse. Vous pouvez réécouter l'intégralité de son interview ici.

Il faut faire venir les gens dans nos fermes et leur montrer comment on travaille

"Notre métier est beaucoup critiqué et c'est dommage, explique Adeline Leroux. On travaille correctement, on tient à nos valeurs, à notre savoir-faire. Et si elle s'est inscrite à ce concours, c'est pour donner une image positive du monde agricole. Adeline Leroux travaille avec son frère sur la ferme. "On est chacun à sa place, très complémentaire. Je peux autant être à l'alimentation des chèvres, qu'aux fromages, ou encore sur le tracteur pour faire les foins. C'est important de montrer qu'on peut faire aussi bien que les hommes."

L'élection de Miss France Agricole se déroule jusqu'à jeudi 12 décembre midi sur Facebook uniquement. Pour voter pour notre Creusoise, il faut liker sa photo ici.