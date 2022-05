VIDEO - Après deux ans de Covid, le public de retour à la mise au marais, une tradition dans la Manche

C'est une tradition séculaire dans la Manche. Chaque printemps, certains bovins et chevaux prennent la direction des marais pour une mise au vert de six mois, jusqu'en novembre. Ce mercredi 11 mai, 163 bêtes ont ainsi été lâchées dans les marais de Selsoif, à Saint-Sauveur-le-Vicomte, sous les yeux du public, heureux de pouvoir de nouveau assister au spectacle de cette mise au marais, après deux années de Covid.

Le retour du public et du marquage au fer

Les 130 vaches et 33 chevaux, confiés par neuf agriculteurs, vont passer tout l'été dans ces 62 hectares de prairies verdoyantes gérées par la commune. "On a d'abord accueilli les chevaux le matin, puis les bovins l'après-midi. Les animaux retrouvent leur liberté !", indique Josiane Hairon, adjointe à la mairie en charge des affaires agricoles et des marais.

Les bêtes resteront pendant six mois dans ces 62 hectares de marais, à Saint-Sauveur-le-Vicomte. © Radio France - Chloé Martin

Mais ce qui réjouit le plus l'élue, c'est de retrouver le public. "C'était triste sans personne. Là, c'est le retour, c'est convivial avec une bonne centaine de personnes." Résultat, c'est aussi le retour du marquage des bêtes. Sur les cornes pour les vaches et sur les sabots pour les chevaux. Une tradition qui perdure uniquement pour le folklore, pour quelques animaux seulement. "Autrefois, il n'y avait pas l'identification des animaux. Le marquage permettait de les reconnaître d'un marais à l'autre", explique Josiane Hairon.

Une tradition qui se transmet entre générations

Saint-Sauveur-le-Vicomte est d'ailleurs la seule commune manchoise à continuer cette tradition. Une fierté pour l'élue, comme pour Jérôme Ravenel, agent municipal en charge du marquage des bêtes depuis 14 ans. "On marque au fer rouge, chauffé dans une forge, l'initiale de la commune et le chiffre de l'année. Là, c'est S2."

Le marquage se fait à l'aide d'une tige en métal, chauffée par une forge et portant l'initiale de la commune et le numéro de l'année. © Radio France - Chloé Martin

Un peu de fumée, une odeur de grillé... Un spectacle assez impressionnant. "Un peu dur pour les filles, elles ont pensé que l'animal avait mal. Mais elles ont vite été rassurées quand on leur a expliqué que non", sourit Alexandra, venue de Coutances avec ses deux filles. Cette démonstration est surtout l'occasion de transmettre ce savoir-faire local à toutes les générations.

Du petit Sacha, 20 mois, à la doyenne de Selsoif, 90 ans, jeunes et anciens sont réunis autour de cette tradition que tous espèrent voir perdurer. Siméon Vautier, tout juste arrivé comme agent municipal il y a un an et demi est déjà prêt à reprendre le flambeau, "le plus longtemps possible".