VIDEO Bagarre et fruits jetés sur l'autoroute, les agriculteurs en colère

Opération coup de poing des agriculteurs ce jeudi 22 juin entre Nîmes et Arles sur l'autoroute A54. Ils ont monté des barrages filtrants pour contrôler la marchandise transportée par les poids lourds. Le but : dénoncer la concurrence déloyale des fruits et légumes importés, notamment, d'Espagne.

"L'été sera chaud" promettent la centaine d'agriculteurs qui se sont réunis ce jeudi 22 mars à Garons dans le Gard en bordure d'autoroute A54. Ils sont partis de là pour rejoindre le péage d'Arles. Les gendarmes, en tenue anti-émeute, les y attendaient. Les agriculteurs, menés par la FDSEA, voulaient contrôler la marchandise des camions venant d'Espagne pour dénoncer les importations de fruits et légumes d'été, mis en rayon dans les supermarchés.

Au premier camion stoppé, les forces de l'ordre sont intervenues. Elles ont repoussé les agriculteurs qui ont alors vu rouge. Ces derniers ont décidé de barrer l'autoroute 200 mètres plus loin pour réaliser leur contrôle de camion. La situation a dégénéré quand une camionnette a été arrêtée. Dans le véhicule, une famille, un couple et un adolescent. Ils transportaient des melons pour les marchés et les cartons indiquaient qu'ils venaient d'Espagne. La famille a démenti. Une bagarre a alors éclaté entre les agriculteurs et la famille quand les melons ont été jetés au sol par les manifestants. Les gendarmes ont fait usage de gaz lacrymogène pour séparer tout le monde.

Un peu plus tard c'est un camion qui a été contrôlé. Il transportait des nectarines venant d'Espagne. La cargaison a, la aussi, été jetée sur l'autoroute.

Une fois le barrage levé sur l'A54, les agriculteurs se sont rendus à Arles pour contrôler deux grandes surfaces. Voir si les produits vendus étaient français.