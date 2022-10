VIDÉO - Bouvron : les éleveurs inquiets et en manque de fourrage pour leurs animaux

"On a commence à utiliser du fourrage bien plus tôt que d'habitude", explique Aurélie Michel. Cette éleveuse de Bouvron (Loire-Atlantique) a 70 vaches laitières à nourrir et cette année s'annonce très compliquée. Avec la sécheresse, les récoltes ont été maigres, les pâturages sont secs et il est impossible de planter de nouvelles semences maintenant.

"On devrait planter du maïs pour faire de l'ensilage, mais c'est un automne sec comme ça je n'en ai jamais vu", s'alarme-t-elle. Installée ici depuis 2008, cette éleveuse redoute de devoir "vendre des animaux" par manque de nourriture à leur confier. En général, une solidarité des éleveurs s'opèrent entre départements. Mais cette fois, toute la France est touchée alors chacun s'accroche à son stock et croise les doigts pour éviter la casse. "Il nous faut de la pluie rapidement et pendant plusieurs jours" afin que le sol puisse absorber ces chutes d'eau.