VIDÉO - "C'est épuisant pour un éleveur" : la Dordogne reconfine ses canards avec le risque de grippe aviaire

Les manches retroussées dans son gros pull, Jean-François Roudier fait des grands gestes avec les bras. Devant lui, il fait avancer des dizaines de petits canards jaunes et duveteux qui se pressent les uns contre les autres : "Des canetons de 21 jours que je sors de la poussinière pour les amener dans un bâtiment pour les enfermer. Vous voyez, ils ne sont pas pressés, ils sentent qu'on les emmène en prison", sourit tristement l'éleveur de canards gras, qui élève 2500 animaux en plein air sur son exploitation à Saint-Avit-de-Vialard, près du Bugue.

Un coup au moral, comme au portefeuille

Pénurie de canetons oblige, ce sont des canettes qu'il élève en ce moment. Après une longue période de vide à cause de la vague de grippe aviaire du printemps, il s'apprête à abattre ses premières canettes grasses la semaine prochaine. Il y a déjà eu une inquiétude en octobre avec le premier foyer d'influenza détecté depuis l'été en Dordogne , à Saint-Georges-Blancaneix. Forcément, l'arrêté ministériel qui oblige à claustrer toutes les volailles en France métropolitaine porte un coup. Au portefeuille comme au moral.

"On va vendre en label de plein air des canards qui ne voient pas la lumière du jour"

"C'est épuisant, quand on fait le travail, qu'on s'investit, et qu'on ne sait pas ce qui va arriver, s'il y aura un foyer ou si on sera abattus parce qu'on est dans un périmètre d'abattage... On n'a pas encore été indemnisés de la crise de cette année et on nous complique déjà de nouveau la vie", regrette cet adhérent de la Confédération paysanne, un syndicat agricole minoritaire très critique du confinement des volailles.

La Confédération paysanne dénonce "la mort de l'élevage de plein air"

Il referme les portes de son bâtiment d'élevage, censé protéger du contact avec les migrateurs. Même s'il n'y croit pas. Son syndicat redoute dans un communiqué envoyé ce jeudi 10 novembre "la mort de l'élevage de plein air". L'arrêté impose pourtant la "mise à l'abri de toutes les volailles", selon le ministère qui prévient que les éleveurs récalcitrants ne pourront pas prétendre pleinement aux indemnisations de l'Etat en cas d'abattage sanitaire.

Jean-François Roudier dit qu'en confinement, ses coûts de production augmentent d'un tiers. Il faut pailler les bâtiment et la paille coûte cher avec la sécheresse. Et puis, il faut leur donner plus de grain, parce que les canards en liberté trouvent une partie de leur nourriture dans la terre et l'herbe en extérieur. "Là où c'est dramatique, c'est aussi le mensonge pour le consommateur : on va vendre en label rouge, élevé en plein air, des canards qui ne verront pas la lumière du jour".