VIDÉO - "C'est ma première fois", des étudiants s'essaient aux vendanges à Chinon

C'est l'effervescence dans les vignobles d'Indre-et-Loire. Comme chaque année à cette période-là, les vendangeurs s'activent pour ramasser le raisin. Au domaine des Millarges de Chinon, une partie des 18 hectares est vendangée par des étudiants en BTS viticulture-œnologie du lycée agricole Tours-Fondettes.

Au milieu des vignes plantées pour une cuvée de grolleau, une vingtaine d'étudiants s'active. Accroupi, sécateur en main, Simon vendange pour la première fois alors il a bien retenu la leçon. "On nous apprend à tailler. Il y a des choses qu'on ne doit pas couper par exemple tous les brins qui vont servir l'année prochaine. Les feuilles, c'est le siège de la photosynthèse et puis c'est ce qui permet à la plante de survivre en hiver."

Dans cette formation, moins d'un tiers des étudiants a de la famille dans le milieu. Pour Luna, 18 ans, c'est son passage en hôtellerie-restauration qui lui a donné envie de découvrir la viticulture. Cette première vendange est un plaisir pour l'étudiante. "On enlève les feuilles qui nous gênent. On regarde la couleur des raisins et puis on voit s'il est plutôt mûr ou pas. S'il ne l'est pas, on le laisse. Le but est de récolter le raisin qui est vraiment bien." Derrière elle, son professeur jette un œil. "Il faut juste bien penser à mettre le seau sous le cep pour ne pas perdre des baies de raisin et c'est bon."

"C'est une immersion dans le monde professionnel"

Leur professeur participe aux vendanges. Il veille aussi à ce que le rythme ne faiblisse pas. "On est de quatre à six par rang donc en une heure il faut que le rang d'à peu près cent mètres soit fait", décrit Sébastien . "On essaie de voir s'il n'y a pas trop de feuilles dans les seaux, si la cadence est là. Le raisin c'est le travail de toute une année donc on ne le gaspille pas. Par exemple, on surveille qu'il n'y ai pas de grappes qui volent où ce genre de choses." Hors de question d'organiser une bataille de raisins. Même si la moyenne d'âge est de 18 ans et que ce sont les premières semaines d'études supérieures, les jeunes sont ne sont pas en colonie de vacances.

Les étudiants ramassent le raisin de 9 heures à 16 heures avec un heure de pause déjeuner. L'objectif est de coller le plus possible aux conditions de travail des professionnels. "On travaille à la journée donc on est proche de ce qui les attend demain dans le monde professionnel : vendanges, remplissage des bennes, nettoyage des seaux", raconte Simon Rousseau le coordinateur et enseignant au lycée agricole Tours-Fondettes. "C'est vraiment une découverte, une immersion, un temps fort. Puis ça permet de se connaître dans le groupe dès le début de formation c'est vraiment intéressant pour ça." L'occasion de commencer à tisser son réseau professionnels. Pour l'alimenter, les jeunes commencent un stage de découverte à partir de ce lundi 25 septembre.