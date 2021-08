VIDÉO - C'est parti pour les vendanges à la cave d'Héraclès à Codognan

De la chaleur et des raisins à maturité : les vendanges ont débuté ce jeudi matin à la cave d'Héraclès à Codognan. "L'an dernier, nous avions commencé le 31 juillet" reconnait son directeur Frédéric Saccoman. Dans les vignes, les machines à vendanger tournent à plein régime. "Nous avons attaqué dès cinq heures du matin pour que le raisin ait le temps de refroidir après la chaleur de la veille" précise Damien Panafieu, viticulteur à Calvisson.

En une demi-heure, trois tonnes de raisins sont récoltées puis transportées dans un camion benne. Direction la Cave d'Héraclès à Codognan, la plus grande cave bio de France. Arrivée sur le quai, la benne est vidée dans une cuve et les raisins (sauvignons) sont pressés. "La qualité est là cette année. On retrouve des aromes de citron et de pamplemousse" reconnait Benjamin Baïlle, l'œnologue de la cave.

La quantité fait défaut à cause du gel

Le problème, c'est qu'à cause du gel historique du mois d'avril, la quantité n'est pas au rendez-vous cette année. "Dans l'une de mes vignes, je pensais récolter 16 tonnes. Eh bien, j'ai dû me contenter de 10 tonnes" déplore Bruno Goellner, viticulteur à Aigues-Vives. Reste à savoir comment les clients de la cave d'Héraclès vont réagir. "Pour ne pas perdre de parts de marché, vont-ils acheter à l'étranger et notamment en Espagne ? C'est bien possible" conclut Frédéric Saccoman, le directeur de la cave.

La Cave d'Héraclès compte produire 45.000 hectolitres de vin cette année contre 92.000 l'année dernière.