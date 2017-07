VIDEO. Cérémonie du Grand Pardon à Granville : un hommage aux disparus en mer

C'est une fête qui a lieu pratiquement tous les ans depuis la Libération de Granville : la cérémonie du Grand Pardon. Fête religieuse pour remercier la Vierge d'avoir protégé les Granvillais des bombardements. Fête populaire aussi, qui rend hommage aux disparus en mer.

Granville a célébré son 68 ème Grand Pardon ce dimanche , avec au programme : procession, messe en présence de l'évêque du Puy en Velay dans l'église Notre-Dame de Granville et une cérémonie en hommage aux disparus en mer qui s'est déroulée au large de la pointe du Roc.

L'évêque du Puy en Velay et plusieurs personnalités granvillaises sont montées à bord du canot de la SNSM pour déposer des gerbes en face du sémaphore à Granville et honorés la mémoire des disparus en mer. Le canot était entouré de chalutiers, et de la bisquine de Granville.

Pour l'occasion, le fameux remorqueur L''Abeille Liberté également sur place a actionné ses lances à incendie. Le public est venu observer cet étonnant spectacle.

Le Grand pardon, c'est une véritable tradition granvillaise. Une fête religieuse, mais également populaire, elle est d'ailleurs née de la ferveur qui a suivi la Libération de la ville le 30 juillet 44 , au sortir de la Seconde Guerre Mondiale.