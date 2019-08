Vidéo choc d'L214 : deux syndicats agricoles des Deux-sèvres apportent leur soutien à l'éleveur incriminé

Une semaine et demi après la diffusion d'une vidéo choc de l'association L214 pour le Bien-être animal dans un élevage de lapins des Deux-sèvres, la FNSEA et les JA des Deux-Sèvres apportent leur soutien inconditionnel à l'éleveur incriminé.

Nueil-les-Aubiers, France

Près de deux semaines après la diffusion d'une vidéo choc de l'association L214 dans un élevage de lapins des Deux-Sèvres, la FNSEA et les JA, deux syndicats agricoles de ce département, réagissent et apportent leur _"_soutien indéfectible à l'éleveur de Nueil les Aubiers incriminé".

Les syndicats dénoncent les méthodes et l'idéologie d'L214

Les deux organisations dénoncent les méthodes des militants pour le bien-être animal, et l'idéologie "antispéciste et abolitionniste des activistes de L214" qui visent l’arrêt de la consommation de viande et de tout type d’élevage en instrumentalisant l’émotion des consommateurs avec des images volées et des montages volontairement anxiogènes" selon eux.

"L'Etat s'est emballé dans ce dossier" selon eux

Mais au-delà d'L214, ce qui ne passe vraiment pas aux yeux des agriculteurs Deux-Sévriens, c'est la "réaction de l'Etat dans ce dossier", disent-ils !!

"Il est anormal que l’éleveur soit prévenu après les médias du résultat du contrôle diligenté sur son exploitation", expliquent les syndicats dans leur communiqué.

L’emballement de l’Etat sur ce sujet est inadmissible, selon eux, et "le Ministre est davantage enclin à communiquer sur son rôle de garant du bien-être animal que sur sa fonction première de Ministre de l’agriculture. Olé !" (Olé : clin d'oeil ironique à la polémique sur le ministre et la corrida, NDLR)

L'élevage cunicole évolue

Dans leur communiqué, JA et FNSEA des Deux-Sèvres rappellent que les producteurs cunicoles Français bénéficient d’un "accompagnement technique et sanitaire avec des formations en continu visant sans cesse à améliorer les pratiques d’élevage et à garantir le bien-être animal", soulignent-ils.

"Depuis plusieurs années, insistent-ils, la filière travaille à la mise en place de logements alternatifs offrant aux lapins une plus grande liberté de mouvement, et le plan de filière 2018-2022 prévoit de passer de 1% à 25% le nombre de lapins en élevages alternatifs d’ici 2022, notamment via des démarches Label Rouge et BIO. "

Concernant l’usage des antibiotiques enfin, d’importants progrès ont été effectués, stipulent les syndicats agricoles : "la fréquence de traitement en baisse de moitié dans les élevages cunicoles en France entre 2010 et 2015 continue de diminuer". L’objectif, d'après le communiqué, est d'ailleurs de "réduire encore de 50 % d’ici 2022 le niveau d’exposition."