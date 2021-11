Vidéo choc de L214 : le volailler sarthois LDC dénonce "des contre-vérités"

Le groupe volailler sarthois LDC se défend après la publication jeudi d'une vidéo de l'association L214 mettant en cause la maltraitance animale dans l'un de ses élevages en Mayenne. LDC dénonce un montage "ne reflétant pas la réalité" et rappelle ses engagements en faveur du développement durable.

LDC réagit. Le géant de la volaille qui emploie 4.000 salariés en Sarthe (dont 3.000 sur son site principal de Sablé) dénonce le montage à charge de l’association L214. Une vidéo publiée ce jeudi par l’association de défense de la cause animale montre des poulets d’une ferme de Saint-Saturnin-du-Limet, en Mayenne, entassés, sans lumière naturelle ; certains agonisants, d’autres ayant du mal à marcher. "Ces images ont bien été tournées dans l’un de nos élevages", reconnaît Dylan Chevalier, le responsable développement durable de LDC. "Mais cet élevage est conforme. Son propriétaire est engagé dans les démarches concernant le bien-être animal", ajoute-t-il.

Le volailler sarthois incrimine le travail effectué sur ces clichés par l’association L214. "Certes, les images peuvent choquer mais elles sont restituées en laissant entendre que les éleveurs n’agiraient pas correctement", argumente le responsable développement durable de l’entreprise. "Cette vidéo ne reflète pas la réalité du travail de nos éleveurs, de toute notre entreprise, de tous nos partenaires", assure-t-il.

"Une volonté de demander l'arrêt de l'élevage français"

Cette réponse est "un peu cynique", réplique Léo Le Ster, chargé de campagne pour l’association L214. "Les poulets que l’on voit dans cet élevage, ceux qui sont morts, ceux qui sont agonisants, ceux qui ont une patte cassée, ceux qui n'arrivent plus à respirer sont de vrais animaux !", insiste-t-il. "Il n'y a pas de montage de ce point de vue-là. Nous avons des preuves de lieux, des preuves de dates", ajoute le militant.

"Finalement, derrière ces images, derrière ce montage, il y a une volonté de demander l'arrêt de l'élevage français", tranche Dylan Chevalier, le responsable développement durable du volailler LDC qui tient à rappeler les règles en vigueur dans son entreprise. "Les éleveurs sont contrôlés par l’Etat ainsi que par nos équipes qualité. Des techniciens les suivent et des vétérinaires encadrent la santé des animaux", détaille-t-il.

Des élevages régulièrement contrôlés

Le dirigeant de LCD (leader français de la volaille, propriétaire des marques Le Gaulois, Loué, Marie, Maître Coq et Doux) a rencontré ce jeudi le chargé de campagne de l’association L214 au siège du groupe volailler à Sablé-sur-Sarthe. "Nous l’avions déjà vu deux fois par le passé", se souvient Dylan Chevalier. "Nous avons rappelé l’importance de notre démarche ‘’nature d'éleveurs’’, lancée en 2017 qui a vocation à être suivie, d’ici 2025 par 100% de nos éleveurs. Aujourd’hui, nous en sommes aux deux tiers. Cette démarche garantit, sous le contrôle d’organismes indépendants, que les volailles sont nées, élevées avec soin dans des poulaillers aménagés avec de la lumière naturelle, et préparées dans le respect de l’environnement", détaille le responsable développement durable de LDC.

Selon L214, la réalité est moins reluisante. "LDC a une position dominante. Cette entreprise se sent dans son bon droit et estime qu’elle fait les efforts suffisants", argumente Léo Le Ster, son chargé de campagne. "Elle sait bien qu’elle a du retard à rattraper." L’association estime qu’aujourd’hui, "la balle est dans le camp de LDC". L214 affiche son optimisme. "Je suis assez confiant", déclare Léo Le Ster. Comme dans un dialogue de sourds, l’entreprise LDC insiste : "Sur la question du bien-être animal, nous ne sommes pas des personnes à convaincre. On travaille et on investit sur ce sujet."