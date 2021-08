VIDÉO - Claquage de porcelets, queues coupées à vif : L214 épingle un élevage de cochons dans le Tonnerrois

D'habitude, les témoignages recueillis par l'association L214 dans les élevages industriels qu'elle dénonce restent anonymes. Pas cette fois. Un ancien salarié d'un élevage de cochons d'Annay-sur-Serein, dans le Tonnerrois (Yonne) a décidé de parler à visage découvert. Il dénonce, vidéos filmées avec son téléphone portable à l'appui, de multiples maltraitances subies par les animaux. Dans la vidéo publiée par l'association ce jeudi 18 août, on voit notamment des truies frappées à coup de tournevis et couinant de douleur, parfois abandonnées en sang dans des box après avoir été assommées à la masse.

Du côté de la maternité de l'élevage, les images sont tout aussi choquantes. Elles montrent des salariés de l'entreprise attrapant des porcelets pour les claquer au sol et tenter de les tuer. La plupart bougent encore après ces maltraitances. Beaucoup se font aussi couper la queue, voire sont castrés à vif. Des images qui ont traumatisé l'ancien salarié qui témoigne à visage découvert. "Je ne mangeais plus de viande", explique Grégory Boutron, 37 ans, qui habite à Ravières. "Du coup, je faisais des cauchemars la nuit, ça me réveillait et je voyais la maltraitance qu'exerçait mon responsable. J'étais angoissé, j'étais stressé donc j'étais suivi par un psychiatre."

Deux plaintes déposées

Dans la vidéo montée par L214, Grégory Boutron affirme avoir alerté ses supérieurs, à plusieurs reprises. En vain. "J'ai pris mon courage à deux mains, j'ai appelé le patron et je lui ai dit par téléphone que j'ai enregistré la conversation et que je la donnerai à L214", explique-t-il. "Mais il s'en fout lui, il me dit 'oui vous avez raison' et à la fin il me dit 'je m'occupe de ça, je fais le nécessaire'. Sauf qu'il n'a jamais rien fait." L'ancien salarié a donc choisi de porter plainte pour maltraitance animale à la gendarmerie de Tonnerre en février dernier, avant de prévenir l'association. L214 a également porté plainte, auprès du procureur de la République d'Auxerre.

L'association pointe du doigt plusieurs infractions à la législation dans les faits rapportés. Le claquage des porcelets notamment est pratiqué de manière illégale. Selon un arrêté datant de 1997, il ne peut se faire que dans les abattoirs, et via un procédé mécanique. Dans la vidéo publiée par L214, la coupe des queues des porcelets est systématique, ce qui est également interdit. Enfin, dans cet élevage, les dents des cochettes, des jeunes truies, sont coupées à la tenaille, une pratique tout aussi illégale. L'association demande donc, via une pétition en ligne, à ce que l'élevage d'Annay-sur-Serein soit inspecté, mis aux normes et sanctionné.

Cette ferme porcine de l'Yonne comporte entre 1.000 et 1.500 truies, sept salariés travaillent sur le site.