VIDÉO. Début des vendanges : pour un viticulteur du giennois, la saison est "catastrophique"

C'est le début des vendanges dans les Côteaux du Giennois. Un départ à l'heure, mais qui n'est pas pour autant signe d'une bonne récolte. A Ousson-sur-Loire, un viticulteur a perdu 80% de sa production à cause du gel du mois d'avril dernier.

La valse des vendangeuse a commencé dans les vignes du giennois. Les récoltes ont commencé à l'heure, mais les raisins se font rares sur les pieds de vigne, notamment au domaine du Clos des cortillaux, à Ousson-sur-Loire. Dominique Billereau, propriétaire du domaine et viticulteur, déplore une saison "catastrophique".

Il a perdu 80% de sa production à cause du gel du mois d'avril dernier, un gel tardif, survenu alors que ses vignes étaient en fleur. Le mauvais temps, entre intempéries et manque de soleil, de cet été a aussi fortement réduit la pousse des raisons, et leur teneur en sucre. Pour faire les vendanges sur ses huit hectares, où poussent du pinot noir, du gamay et du sauvignon, il n'a pas fait appel à des saisonniers cette année. Ce sont ses amies qui viennent lui prêter main forte, pour limiter les coûts.