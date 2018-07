"Si tout va bien, on aura fini ce soir". Bertrand a le sourire : les moissons d'orge de printemps sont finies en avance, après celles de blé et de colza. Il s'inquiète pour son maïs, qui est en train de sécher sur pied à cause des fortes chaleurs, mais il garde le moral. Cette année, cet agriculteur, qui tient une exploitation à Beaumont-Moineville (Meurthe-et-Moselle) avec son frère Christophe, a tenté une nouvelle expérience pour passer les longues heures de travail - 10 à 12 par jour - dans la cabine de sa moissonneuse-batteuse. Il propose à des particuliers de venir faire un tour avec lui.

Les moissons sont en train de s'achever en Lorraine. Bertrand, agriculteur à Moineville, nous a invité dans sa moissonneuse-batteuse pic.twitter.com/9pZxMlWyAz — France Bleu Lorraine Nord (@fblorrainenord) July 26, 2018

On veut que les gens se rendent compte de ce que notre métier veut dire" - Bertrand Choné, agriculteur

Pour cela, les deux frères sont passés par la plateforme moissonneuse.fr, qui met en relation des agriculteurs et des particuliers qui souhaitent découvrir ces grosses machines. Une manière de se sentir moins seul dans la cabine de 2m², mais pas seulement : "C'est toujours agréable de partager son métier et son savoir. Dans l'agriculture, on n'est pas forcément bien vus, avec nos tracteurs qui embêtent le monde sur la route et notre fumier qui ne sent pas bon. On veut faire de la communication positive, que les gens se rendent compte ce que notre métier veut dire".

Le champ d'orge de printemps quasiment terminé © Radio France - Magali Fichter

Une expérience à recommencer... aux prochaines moissons

D'ailleurs, les deux frères ont fait de belles rencontres, comme ce jeune du coin qui aimerait reprendre une exploitation agricole, et qui est déjà venu les voir plusieurs fois. Alors ils le disent : ils aimeraient bien poursuivre l'expérience pour les prochaines moissons. Mais il faudra attendre l'année prochaine.