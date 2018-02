24000 Périgueux, France

Les agriculteurs périgourdins ont décidé de manifester en Dordogne et non à Bordeaux où se déroulait la grande manifestation régionale ce mercredi matin. Une trentaine d'exploitants agricoles se sont rassemblés à la mi-journée devant la préfecture à Périgueux. Comme leurs collègues de toute la France, ils protestent contre le projet d'accord de libre-échange conclu entre l'Union Européenne et le Mercosur qui regroupe quatre pays d'Amérique du Sud : Brésil, Argentine, Uruguay et Paraguay.

La concurrence de viande de boeuf en provenance d'Argentine

Le rassemblement, à l'appel de la FDSEA et des JA, s'est déroulé dans le calme. Une petite délégation a été reçue en préfecture. Les paysans périgourdins, en majorité des éleveurs bovins, ont expliqué que ce projet d'accord commercial allait mettre en péril leur activité. Ils dénoncent ' une concurrence déloyale" de pays disent-ils où les lois sociales et les normes sanitaires sont différentes de celles auxquelles sont obligés de se plier les agriculteurs français. Ils craignent particulièrement, l'arrivée en masse de viande bovine en provenance d'Argentine.

Les jeunes agriculteurs craignent particulièrement pour l'avenir de la profession © Radio France - Manon Derdevet

Coup de pression à trois jours du salon de l'agriculture

Plus globalement, les agriculteurs périgourdins sont venus exprimer leur ras-le-bol à trois jours de l'ouverture du salon de l'agriculture à Paris. Ils espèrent disent-ils que le gouvernement profitera de cette grande fête du monde agricole pour faire des annonces en leur faveur.