VIDEO - Des boucs pour défricher les terrains dans l'Hérault

Et si vous faisiez défricher votre terrain avec des boucs ? En faisant appel à la société des Boucs Tondeurs à Gignac, en activité depuis avril 2022. Ses deux fondatrices et l'agricultrice des chèvres de la garrigue à Saint-Pons-de-Mauchiens ont sauvé 24 boucs de l'abattoir en avril 2022.

Ce sont ces animaux qui sont utilisés pour ce service d'éco-paturage. Ils permettent d'entretenir des espaces verts dans l'Hérault d'une manière naturelle. Ce n'est pas une prestation faite pour les petits jardins mais plutôt pour des terrains d'au minimum 5000 mètres carré.

Des valeurs éco-responsables

Défricher son terrain avec les boucs tondeurs, c'est plus écologique que d'utiliser une débrousailleuse. Et surtout plus respectueux de l'environnement. Ce sont ces valeurs que veut défendre Mégane Deleris, l'une des deux co-fondatrices des Boucs Tondeurs. "On veut redonner une légitimité à l'environnement et à la place de l'animal. Il est temps, je pense, qu'on revienne à des valeurs d'antan, tout simplement, comme faisaient nos aînés."

Des animaux sociables

Pour faire défricher un terrain avec les boucs tondeurs, le prix varie de 8 à 12 centimes le mètre carré en fonction de la densité de la végétation et des kilomètres à parcourir pour amener les animaux. "Mais après il n'y a rien de contraignant. On installe un filet électrique. Après c'est nous ou le propriétaire du terrain qui se charge de vérifier que tout va bien et de mettre de l'eau" assure la deuxième fondatrice des Boucs Tondeurs, Peggy Duval.

Peggy Duval et Mégane Deleris, fondatrices des Boucs Tondeurs à Gignac. © Radio France - Morgane Guiomard

Pas d'inquiétude, les boucs ne mangent pas. "Ils sont sociables. C'est facile de s'adapter à eux si on a des animaux domestiques, que ce soit un chien ou un chat. Avec un bouc c'est presque pareil. Ils ne chargent pas, on peut les caresser." Enfin, ils broutent mais uniquement les plantes envahissantes. Ce qui peut être pratique pour déblayer de la garrigue sèche aux abords d'un cours d'eau. "Pour empêcher les inondations" explique Mégane Deleris.

"C'est super efficace. Ils ont bien mangé la salsepareille. Ils se sont régalés et ça n'abîme pas la nature" — Marie-Laurence Navarro, cliente des Boucs Tondeurs

Les boucs ont pâturé pendant un mois et demi sur les 8 000 mètres carré de terrain à Vendémian de Marie-Laurence Navarro. "C'est super efficace. Ils ont bien mangé la salsepareille. Ils se sont régalés et ça n'abîme pas la nature. Le bouc va manger ce dont il a besoin, sans attaquer ni l'écorce des arbres ni quoi que ce soit. C'est vraiment chouette."

Elle ramasse et transforme des plantes aromatiques avec L'effet des garrigues. Elle profitait donc de ses balades pour ramasser les fleurs pour aller voir les boucs : "c'était le prétexte pour aller les voir."

Au delà des particuliers, les Boucs Tondeurs espèrent travailler avec les collectivités. La mairie de Gignac et la communauté de communes de la Vallée de l'Hérault sont intéressées.

Les fondatrices des Boucs Tondeurs, des Chèvres de la Garrigue et de l'Effet des garrigues. - Mégane Deleris

