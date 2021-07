VIDEO - L'astuce de notre jardinier pour lutter contre le mildiou qui ravage les tomates en Picardie

C'est la bête noire, le pire cauchemar des jardiniers et des maraîchers : le mildiou. Un champignon adepte de l'humidité, de la chaleur et des écarts de températures a fait son retour en Picardie, à la faveur des pluies incessantes du début du mois de juillet. Dans certains secteurs, il a presque tout envahi. C'est le cas dans les jardins ouvriers du quartier St-Maurice situés près du cimetière de la Madeleine à Amiens. Sur 200 parcelles, 70% des jardiniers ont dû arracher leurs plants de tomates rongés. "Cette année, c'est un vrai désastre", confie Jean-Claude Oger, jardinier émérite et expert France Bleu Picardie. "Vous savez, la tomate, c'est la reine du jardin, pour un jardinier, devoir l'arracher, c'est un crève-cœur".

Ici, le jardinier a dû tout arracher. © Radio France - Marianne Naquet

Malheureusement, on n'a guère le choix quand le mildiou s'en mêle : en 24h, il peut se propager à grande vitesse. Jeannine, une retraitée, en a fait les frais. "Je suis venue il y a deux jours, j'ai vu que les feuilles commençaient à se flétrir, j'ai coupé. Puis, je suis revenue et voilà, le mildiou a tout envahi", raconte-t-elle, les gants de jardinier à la main. Et les tomates ne sont les seules en péril : les pommes de terre, pourtant moins vulnérables que leurs consœurs sont aussi en danger.

De l'eau de javel pour combattre le mildiou. © Radio France - Marianne Naquet

Mais le mildiou, on peut le combattre, selon Jean-Claude Oger : le jardinier de France Bleu Picardie nous a trouvé une solution : utiliser de l'eau de javel ! "C'est un remède de grand-père, mais très utile, très sain et très efficace." Il faut en mettre sur les tiges, mais pas sur les feuilles ou les tomates.

Déjà des pertes chez les maraîchers

De leur côté, les maraîchers des hortillonnages sont aussi très inquiets. A Camon, les quatre professionnels installés voient déjà les conséquences sur leurs plants de tomates. C'est le cas de Francis Parmentier, maraîcher bio, et président de l'association des hortillonnages. "On est tous touchés, il n'y en a pas un qui s'en sort mieux que l'autre", confie-t-il, très ému. Lui chiffre déjà sa perte : "On est entre 8 000 et 10 000 euros, je pense, en espérant que ça s'arrête là."

La tomate complètement perdue. © Radio France - Marianne Naquet

La bouillie bordelaise est une solution pour lutter contre le mildiou. © Radio France - Marianne Naquet

L'agriculteur hortillon est victime des fortes pluies qui sont tombées, alors qu'il venait d'arroser ses tomates sous serre. "C'était très sec, donc j'ai bien arrosé. Mais, je ne pouvais pas deviner toute la pluie qui allait arriver ensuite". Francis Parmentier a saisi la Chambre d'agriculture de la Somme pour demander de l'aide. Et surtout, il prie pour que le soleil s'installe durablement... Sinon, "ça va être atroce".

Francis Parmentier vient deux fois plus voir ses tomates depuis qu'elles sont touchées par le mildiou. © Radio France - Marianne Naquet

Les serres de Francis Parmentier. © Radio France - Marianne Naquet