VIDÉO - Des éleveurs de chèvres angora en Dordogne participent au salon de l'agriculture

La ferme des 4 vents à Peyrillac-et-Millac est au salon de l'agriculture à Paris, du 26 février au 6 mars. Dans cette exploitation familiale, on élève des chèvres angora pour fabriquer des pulls, des chaussettes ou encore des écharpes.

Les chèvres n'y seront pas, mais les pulls, les chaussettes et les écharpes, si. Comme chaque année, la ferme Mohair aux 4 vents à Peyrillac-et-Millac emporte toute sa boutique au salon de l'agriculture, porte de Versailles à Paris, du 26 février au 6 mars.

Exploitation familiale

Ici, on travaille en famille. Mathieu, le fils s'occupe des 120 chèvres angora de l'exploitation. Sa sœur Audrey et sa mère Marie-France s'occupent de toute la partie commercialisation.

Les chèvres angora, originaires de Turquie, sont connues pour leur mohair, une fibre issue de leur toison et très appréciée pour sa douceur et sa résistance. Elles sont élevées et tondues à la ferme, puis le mohair est envoyé dans des filatures en Italie, avant de revenir en France, où il est tricoté en pulls, écharpes, bonnets. Il est ensuite vendu dans la petite boutique de la ferme, sur les salons et chez quelques revendeurs.

Les seuls en Dordogne

Mathieu et sa famille sont les seuls en Dordogne à élever des chèvres angora. Installés il y a dix ans, ils ont réussi à se professionnaliser et à se faire connaître. Ils ont récemment acquis le label "Made in France". Il faut compter 200 euros pour un pull, 90 euros pour une écharpe, ou encore 30 euros pour une paire de mitaines.