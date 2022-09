VIDÉO - Des vendanges ouvertes au public à Chécy

L'association Chécy les amis de la vigne a lancé les vendanges de ses premières parcelles de pinot noir et pinot meunier ce samedi. Le grand public était invité à grossir les rangs des volontaires.

Avec deux semaines d'avance sur l'an passé, l'association Chécy les amis de la vigne ont débuté les vendages ce samedi matin sur une parcelle composée d’une proportion de deux tiers de pinot meunier et d’un tiers de pinot noir. Ces premières grappes de raisons sont destinées à la production de crémant. Plus de 80 personnes, adhérents de l'association et débutants, se sont rassemblées pour remplir un camion.

"On démarre aujourd'hui parce que pour notre pétillant le raisin ne doit pas être trop sucré. Là il est d'après les derniers relevés entre 10 et 11 degrés", indique Jean Gaubert. Le président de l'association Chécy les amis de la vigne salue la belle mobilisation pour le lancement de la récolte.

Au milieu des vignes, c'est une fanfare de coupes de sécateurs qui envahit l'atmosphère. Jean-Louis participe pour la première fois : "j'ai un bon professeur. C'est un ami qui m'a incité à venir parce que j'ai toujours souhaité suivre la fabrication du vin". L'état d'esprit est bon enfant. Les vendangeurs rigolent, discutent et s'imaginent déjà à la dégustation. "Je sens que ça va faire de belles bulles", s'amuse Paul. Il faudra patienter au moins deux ans pour déboucher les bouteilles.

Reportage au milieu des vignes pour ces premières vendanges à Chécy près d'Orléans Copier

Les vendangeurs dans les vignes de Chécy près d'Orléans ce samedi 3 septembre 2022 © Radio France - Romain Berchet

Un hotteur dépose les grappes de raisins dans le camions en se penchant © Radio France - Romain Berchet