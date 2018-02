Depuis plus de 20 ans, la réalité a rejoint la science-fiction et il est désormais possible de cloner un mammifère. Dolly, la plus célèbre des brebis, continue à symboliser les pires craintes mais aussi les espoirs de la recherche scientifique et médicale.

France Bleu vous propose de faire un état des lieux du clonage dans l'élevage et ses implications dans notre consommation et notre santé.

Qu'entend-on par clonage ?

Le clonage consiste à permettre la naissance d’un organisme vivant en dehors de la reproduction sexuée. On peut donc considérer que les êtres clonés sont, pour l'essentiel, génétiquement identiques.

Dolly, le fruit d’un clonage somatique

Dolly a été le premier mammifère cloné grâce à la technique dite du "transfert nucléaire", réalisé à l’Institut Roslin d’Edimbourg. Le noyau d’une cellule adulte avec son ADN est prélevé et implanté dans un oeuf non fécondé dont le noyau a été retiré. Avec ce procédé, l'animal cloné ne possède pas le génome de sa mère porteuse et conserve le patrimoine génétique de la cellule donneuse.

Les applications dans l'élevage

Le clonage ne modifie pas le génome d'un individu ou de sa descendance ; au contraire, il le conserve quasiment "à l’identique". Il permet la conservation et la multiplication d'un patrimoine génétique sélectionné mais ne contribue pas à la création de biodoversité.

Dans le futur, on peut imaginer l'appliquer au sauvetage de race et plus difficilement au sauvetage d’espèces.

Et en France ?

L'Institut national de la recherche agronomique (Inra), s'est illustré en faisant naître en 1998 Marguerite, le premier veau européen cloné à partir d'une cellule différencié. Depuis 2011, l’institut a cessé de d’utiliser cette technique lui préférant l'efficace sélection génomique.

Actuellement, l'Inra compte encore 18 clones bovins, âgés de 5 à 14 ans, essentiellement de race laitière Prim'Holstein. Vivant à la ferme de l'Inra située à Bressonvilliers (Essonne), ils servent à la recherche, notamment pour étudier les processus de vieillissement.

Un risque sanitaire ?

Dans l'Union européenne

En septembre 2015, le Parlement européen a réclamé à une large majorité que les animaux d’élevage clonés soient interdits dans l’UE mais aussi leurs descendants et les produits en étant issus. Mais un rapport d’experts pointe la "possibilité" que des aliments issus d’une progéniture de clones se retrouvent dans l’assiette des consommateurs européens.

Ailleurs dans le monde

Les Etats-Unis ont autorisé depuis 2008 la commercialisation des produits provenant d’animaux clonés et de leur progéniture. La FDA (l'administration américaine des denrées alimentaires et des médicaments) a estimé qu’ils étaient "aussi sûrs que ceux des animaux conventionnels".

L’Argentine, le Brésil, le Canada, l’Australie pratiquent également le clonage d’animaux d’élevage.