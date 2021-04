VIDEO - Dordogne : des chercheurs inventent la première fraise carrée

Le centre de recherche sur les fruits et les légumes Invénio vient de créer la première fraise carrée. Demandée par les producteurs, cette nouvelle variété permet de faciliter le stockage et le transport des fruits. Les premiers fruits sont aussi appréciés des pâtissiers.

Vous connaissiez la Charlotte ou la Ciflorette ? Une nouvelle variété de fraise vient d'être entièrement conçue en Périgord par Invénio, le centre de recherches sur les fruits et légumes installé à Douville. La variété devrait être commercialisée dans les années qui viennent.

La fraise "INV 302"

La fraise est de forme carrée, un choix délibéré d'Invenio qui répond à une demande des producteurs. Ce fruit carré résiste mieux au stockage et au transport. Pour le moment, cette fraise porte le nom "INV 302" explique Pierre Gaillard, directeur d'Invenio. Selon lui, cette fraise présente de nombreux avantages : "elle rentre mieux dans les emballages, pour éviter les pertes d'espace dans les barquettes mais aussi pour favoriser une meilleure tenue du fruit". En ce qui concerne le goût de la fraise "INV 302", c'est une fraise "au goût typé" explique Pierre Gaillard qui explique qu'Invenio travaille encore sur ce produit avant de pouvoir les vendre aux consommateurs.

10 ans de recherches pour une fraise carrée

Du côté des fraisiculteurs, cette fraise carrée est attendue avec impatience comme chez Jean-Louis Olivier, producteur à la Douze. Avec sa femme, ils font pousser des fraises sur quatre hectares. Des fraises carrées c'est bien mais Jean-Louis Olivier aurait préféré des fraises hexagonales : "c'est la forme géométrique qui permet de faire rentrer le plus de choses possibles dans un récipient et puis en plus forme hexagonale dit hexagone dit France, ça pouvait pas tomber mieux mais les scientifiques nous ont dit on ne pourra pas y arriver, on pourra seulement faire des fraises carrées".

Pour arriver à une fraise carrée, le processus a été long et complexe détaille Pierre Gaillard, le directeur d'Invenio : "On fait pousser des variétés de certains fruits concentrés dans des cubes. D'année en année, on a croisé ces fraises qui s'adaptent et petit à petit à force d'être cultivées dans des environnements contraints. La génétique a fait son travail comme pour l'homme et nous avons obtenu une matière végétale qui s'adapte à ces contraintes".

Les premiers fruits testés en pâtisserie

Les premières fraises carrées ont été testées en pâtisserie par Guillaume Storini, artisan à Coulounieix-Chamiers. Au goût, "elles sont délicieuses, aussi bonnes que la Gariguette traditionnelle" explique le pâtissier. Ces fraises lui permettent surtout de gagner beaucoup de temps "_pour monter les tartes aux fraises ou les fraisiers, c'est un gain de temps et c'est un confort pour nous. On n'a pas besoin de retailler nos fraises. On doit juste les couper et à les disposer sur les tartes et c'est important en et cela enlève de la pénibilité au travai_l".