VIDEO - Du foie gras sans gavage ? La recette d'un Toulousain

A l'approche des fêtes de fin d'année, la question du foie gras s'invite dans la campagne présidentielle. La candidate des Républicains, Valérie Pécresse, déclarait dimanche que "être français, c'est manger du foie gras". Ce qui a fait réagir à gauche : c'est "une démagogie stupide" pour la France Insoumise. "Un manque d'ambition" pour l'écologiste Julien Bayou. Le foie gras, cette année encore, ne fera pas l'unanimité. Certaines mairies ont même décidées de les bannir de leurs repas officiels, comme à Lyon, Grenoble ou Strasbourg.

Rémy Burcelin, professeur à l'Université Paul Sabatier de Toulouse, et directeur de recherche à l'INSERM, propose cependant une alternative. Il a fondé l'entreprise Aviwell, et explique sa démarche à France Bleu Occitanie.

Du foie gras avec des oies non gavées... Comment faites-vous ?

Plus précisément, on fait du foie naturellement gras. C'est pas nous qui faisons, c'est la nature qui la fait. Il faut savoir que les animaux migrateurs, comme les oies et les canards, doivent développer naturellement un produit de la sélection naturelle, un foie naturellement riche en gras. Et c'est grâce à ces réserves d'énergie dans le foie, mais également dans le tissu graisseux de l'animal, qu'elles peuvent voler pendant sur de longues distances et pendant très longtemps.

Et donc, la question était de savoir quelle est l'origine naturelle de ce processus biologique. Et en tant que chercheur, mes collègues et moi, nous avons fait les travaux et identifié ce qu'on appelait à l'époque la flore intestinale, mais qu'on appelle maintenant le microbiote intestinale, donc l'ensemble de l'écologie des microbes. C'est une écologie, donc c'est un processus naturel qui habite notre intestin. Il y a des bactéries, évidemment, et une certaine combinaison de bactéries parfaitement saines et naturelles sont capables de transformer l'énergie alimentaire, essentiellement le maïs que les oies et les canards consomment, en produits graisseux qui va alors s'accumuler tout à fait naturellement dans le foie.

Vous donnez des biberons à base de bactéries qui vont faciliter le stockage du gras dans leur foie ?

C'est ça. Donc, on a trouvé une écologie, donc un petit groupe de bactéries qui quand elles sont combinées ensemble, et biberonnées à la naissance, elles vont alors tout naturellement programmer le développement d'un foie enrichi en gras

Mais on pourrait vous reprocher de trafiquer la nature, en quelque sorte.

On ne trafique pas la nature et on n'a pas la prétention de la raffiner non plus. En fait, les bactéries sont parfaitement naturelles, sont issues issues de l'intestin, du foie, des oies et en fait, on va "remasteriser" leur combinaison dans une combinaison un peu plus agréable, un peu plus avantageuse pour les oies.

Quel résultat ? Le gavage est moins rapide que l'industriel ?

On n'a pas de gavage, c'est un développement progressif. Ça met à peu près six, sept mois, voire un développement naturel qui correspond à peu près à la période à laquelle les animaux sont adultes et vont même se mettre à pondre et donc vont s'envoler. Et donc, c'est à cette période là que l'on abat les animaux pour les manger.

Et ce foie gras est bon ? Quelle différence avec le foie gras qui a été gavé ?

Ce foie naturellement gras (et j'insiste sur le "naturellement" parce que "foie gras" et est une définition très spécifique et requiert le gavage). Ce foie naturellement gras et très bon puisque d'après les experts capables de comparer, il n'est pas amer. Pourquoi ? Parce que comme l'accumulation de gras se fait très progressivement, il n'y a pas cet excès d'acides biliaires que nous sécrétons tous quand on mange un bon repas et donc ça ne s'accumule pas dans le foie. Le développement progressif enlève cette amertume.

Quel est le prix ?

Le prix au kilo du foie naturellement gras se positionne sur une étagère, quelque part entre le caviar et les truffes, aux alentours de 1.000 euros.

Vous n'en êtes pas encore à l'industrialisation en quantité, ce que vous ne craignez pas une méfiance de la profession et des consommateurs ?

On est en contact étroit et permanent avec la profession, évidemment. On leur a bien expliqué. Ils ont bien compris qu'en fait, nous ne sommes pas en compétition avec eux puisqu'on ne fait pas de foie gras. On fait un autre produit, un foie naturellement gras qui est vendu et qui peut passer les frontières. Puisque c'est un des résultantes essentielles de ce processus, il peut facilement passer les frontières, conquérir des marchés sur lequel sur lesquels le foie actuellement le foie gras n'est pas positionné pour des raisons réglementaires.

Laissons passer le Covid-19, qui a ralenti fortement nos développements. Et après, on envisage des développements commerciaux, sans limites planétaires.