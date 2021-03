VIDÉO - Écobuages : au cœur des flammes dans les montagnes du Pays Basque

Un mois après les incendies dramatiques qui ont ravagé une partie des montagnes basques, France Bleu Pays Basque a suivi ce mercredi un chantier d'écobuage en Basse-Navarre. Des feux pastoraux déclarés et encadrés comme il en existe près de 2000 par an dans les montagnes basques et béarnaise.

À Mendive ce mercredi 24 mars, ils étaient six pour mener un écobuage sur une vingtaine d'hectares à flanc de montagne sur les contreforts d'Iraty, au Pays basque. Un mois après les incendies qui ont vu partir en fumée plus de 2.000 hectares de végétation notamment sur le massif de la Rhune, les Bas-Navarrais assurent que leur écobuage du jour n'a rien à voir avec ces feux criminels. Ici, l'opération a été anticipée, déclarée, encadrée par la commission locale d'écobuage. Jean-Claude Chamalbide, éleveur, effectue des écobuages tous les deux ans. Des panneaux d'avertissement ont été posés en amont, le feu est très surveillé et ses collègues éleveurs et lui sont équipés de mini-chalumeaux, de pelles et de sacs à dos avec lance et eau acquis par la commune, mis à disposition des éleveurs qui le demandent.

Reportage sur un écobuage à Mendive Copier

Flammes, fumées, chaleur, vent. Un feu en montagne est toujours délicat à manier. Pour le maîtriser, la technique est celle d'un "feu descendant". Cécile Aguerre de la Chambre d'agriculture et animatrice de la commission locale explique: "il s'agit de faire un contre-feu, un feu depuis le haut qui va descendre tout doucement, et ensuite on allume celui du bas, et les deux feux vont ainsi se rejoindre et ne pas dépasser les limites de la parcelle". Ce sont les éventuels débordements qui sont suivi de près. Là, le jet d'eau et les pelles entrent en action. Le chantier aura duré deux bonnes heures.

L'écobuage oui, les incendies criminels non !" (Sébastien Uthurriague)

"L'écobuage prévient les incendies, comme ceux de La Rhune" Sébastien Uthurriague Copier

Dans ce terrain pentu et caillouteux, Jean-Claude Chamalbide ne voit pas d'alternative au brûlage. Ni bétail capable de manger les ajoncs, ni machine qui pourrait arpenter ces pentes pour du girobroyage. Sébastien Uthurriague, éleveur à Larrau et vice-président de la Chambre d'agriculture en charge de la montagne va plus loin: "les écobuages permettent de prévenir... les incendies". Il explique que "c'est quand on ne nettoie pas pas pendant plusieurs années, quand l'agropastoralisme est en déclin, que tout s'embroussaille et s'ensauvage, derrière c'est des risques d'incendies. L'écobuage oui, les incendies criminels non!".

Près de 2.000 écobuages par an

Les défenseurs des feux pastoraux affirment qu'ils servent à l'entretien de la montagne, aux éleveurs mais aussi aux promeneurs. Une carte prévisionnelle des écobuages est d'ailleurs publiée par la Chambre d'agriculture des Pyrénées-Atlantiques à destination des promeneurs. Près de 2.000 écobuages sont déclarés chaque année dans le département dont environ trente donnent lieu à des débordements. Et toujours une centaine de feux illégaux. Ce mercredi, comme la météo est propice à ces chantiers, 150 écobuages encadrés ont été menés dans les montagnes des Pyrénées-Atlantiques.