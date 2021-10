VIDEO : en Alsace, les producteurs de chou à choucroute en pleine récolte

La récolte des choux à choucroute bat son plein chez les producteurs alsaciens. Elle a commencé début août, et doit se prolonger jusqu'à fin novembre.

"La récolte a commencé début aout et s'achèvera tout début décembre. On approche de la moitié tout doucement. Et les conditions commencent à s'y prêter. On est dans un temps à choucroute, un temps froid et un temps d'automne. Le chou se conserve bien une fois récolté jusqu'à l'acheminement à la choucrouterie" dit David Jolly producteur de chou à choucroute installé à Niedernai depuis trois générations et président du syndicat des producteurs de choux à choucroute.

Une exploitation de choux à choucroute à Niedernai en Alsace © Radio France - Antoine Balandra

Après une année 2020 marquée par une bonne récolte, mais aussi par les difficultés liées à la crise sanitaire qui a mis (à l'époque) certains producteurs en difficulté pour trouver des débouchés pour leurs produits, l'année a été encore une fois particulière, avec cette fois beaucoup de pluie cet été. Ce qui n'est pas forcément bon pour les choux explique David Jolly.

Trop de pluie

"Les extrêmes ne sont jamais bonnes. Quand il y a trop de précipitations, cela avait tendance à stagner dans les champs de choux. Les racines restaient inondées, et cela n'a pas favorisé la croissance de notre chou" dit-il. Difficile donc de savoir si les rendements seront bons. "Le chou est sain, mais peut être très hétérogène. C'est ce que l'on remarque pour cette année particulière. Pour les volumes, cela reste la grande surprise. Le chou est beau dans ma parcelle. Dans d'autres endroits du village aussi. Mais on a différentes précocités et le chou le plus tardif n'a pas forcément mieux réussi que le chou précoce d'août. Donc jusqu'à la fin ce sera la surprise sur le volume final, on ne peut pas encore dire que ce sera une bonne année" dit-il.

Chez David Jolly producteur de choux à choucroute à Niedernai en Alsace © Radio France - Antoine Balandra

Voilà pour l'état des lieux. Reste donc à terminer la récolte. Si le travail est désormais presque entièrement mécanisé, il faut quand même entamer les abords du champs à la main, avant de laisser passer la machine : "Là en ce moment on a de bons choux qui font parfois jusqu'à 8 kilos. On prépare d'abord pour laisser passer la machine, et on coupe à la main les 10 premiers choux de la parcelle" explique un proche de David Jolly.

Un chou à choucroute © Radio France - Antoine Balandra

L'Alsace produit 70% du chou à choucroute de France, mais on en produit aussi dans l'Aube. Environ 42.000 tonnes de chou à choucroute ont été produites en 2020 en Alsace. Rappelons qu'après la récolte, les choux sont effeuillés et coupés, puis placés en fermentation dans une cuve. Il faut environ 2 kilos de chou pour fabriquer un kilo de choucroute.