VIDEO : en Dordogne, la love story de Bambi le chevreuil et Dora le teckel

C'est une vidéo improbable et totalement chou. Celle d'un chevreuil qui fait des gros câlins à un teckel. Une vidéo envoyée à France Bleu Périgord par l'un de ses auditeurs

Saint-Cernin-de-l'Herm, France

C'est une love story très jolie.

Celle de l'amour fraternel entre un chevreuil et un teckel. Tout commence au début de l'été, quand un chevreuil, appelé "Bambi" par David Gibily, un auditeur de France Bleu Périgord, s'aventure sur sa propriété, située à Saint Cernin de l'Herm, dans le sud de la Dordogne.

Les chiens ont donc aboyé, mais sans grande agressivité. Et puis au début du mois d'août, le chevreuil s'est approché de plus en plus de la petite maison.

Les chiens l'ont alors accepté. Et un jour, il a commencé à lécher Dora, la teckel de 12 ans de la famille.

La vidéo postée ici a été prise le 14 septembre au petit matin.