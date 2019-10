VIDÉO | En Dordogne, les producteurs récoltent les châtaignes

La Roque-Gageac, France

Du 15 septembre et jusqu'au 15 octobre, les producteurs de Dordogne récoltent les châtaignes.

Dans une châtaigneraie de La Roque-Gageac, dans le Périgord Noir, Colette et André Georgy sont producteurs depuis 35 ans.

Pour France Bleu Périgord, ils ont accepté de nous expliquer chaque étape de la récolte sur leur hectare de terrain.

Les châtaignes ne se cueillent pas elles se ramassent

D'abord il faut ramasser les châtaignes. Des filets, comme des filets de pêche, ont été posés sous les châtaigniers au mois de septembre afin de réceptionner les châtaignes qui tombent une fois mûres. "À deux, chacun dans un coin, on soulève le filet, on rassemble les châtaignes et on les pose dans le camion sans toucher aux bogues, parce qu'elles piquent." explique André Georgy.

Les bogues, ce sont ces enveloppes épineuses qui entourent la châtaigne. Et pour s'en débarrasser, Colette et André passent les châtaignes ramassées dans une débogueuse, une machine avec un tapis roulant.

350 producteurs en Dordogne

L'an dernier, André et Colette Georgy ont récolté cinq tonnes de châtaignes revendues 3€/kg à une coopérative dans le Lot. "C'est pas cher payé mais c'est un petit complément de retraite." plaisante André.

350 producteurs sont recensés dans le département mais ce ne serait pas suffisant : "Il faut encourager les jeunes à se lancer et planter des châtaigniers. La France ne consomme que 30% de sa consommation alors qu'en Asie ils mangent tout ce qu'ils produisent." constate Jacques Angibeau, producteur et président du syndicat départemental de la châtaigne.