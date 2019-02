VIDÉOS et PHOTOS - Un mini salon de l'agriculture dans un bar restaurant de Neuilly-le-Vendin, au Rainbow Café

Neuilly-le-Vendin, France

Il transforme son bar restaurant en mini salon de l'agriculture. Le propriétaire du Rainbow Café à Neuilly-le-Vendin, dans le Nord Mayenne, à la frontière avec l'Orne, organise depuis 11 ans un week-end agricole à cette période de l'année. Cela commence ce vendredi soir et dure jusqu'à dimanche 18h. Vous pouvez venir manger un menu de bons produits locaux - terrine, jambon à l'Os, fromages - dans une ferme créée de toutes pièces pour l'occasion.

Le Rainbow Café se transforme en mini ferme. © Radio France - Charlotte Coutard

Du matériel agricole du siècle dernier en guise de décoration...

La moquette du bar / restaurant a totalement disparu sous une épaisse couche de blé, les banquettes ont été remplacées par des petits ballots de foins, et en guise de décoration, du matériel agricole du siècle dernier a été accroché.

"Je ne voulais pas que ça parte à la décharge".

"Il y a tous les ustensiles d'hier et d'aujourd'hui : un coupe racines, des harnais de chevaux percherons qui servaient dans le temps, un brabant que l'on mettait derrière les chevaux pour tirer du matériel. Il y a une bascule à grains, un van pour trier le blé, des tamis à farine, des colliers à chevaux", liste Davy Chauveau, le patron du café. "Tout ce matériel là vient de chez mes grands-parents, que j'ai récupéré quand ils ont pris leur retraite il y a une vingtaine d'années. J'ai la passion de l'agriculture, j'ai vu mes grands-parents s'en servir, et je suis collectionneur de ces vieux matériel agricole. Je ne voulais pas que ça parte à la décharge".

... Et des animaux comme voisin de table

Voila pour le décor, et à vos pieds quand vous allez manger... des poules et des canards en liberté ! "Ça peut surprendre" concède Davy Chauveau. Le reste de la ferme va prendre place dans la cour du bar restaurant, "avec une vache laitière que l'on va traire matin et soir, des moutons, des chevaux, des ânes et des cochons".

Cette idée un peu folle est née il y a 11 ans dans la tête d'un ami de Davy Chaveau, Samuel Létard. "Le but était de rassembler tous les animaux du domaine agricole et les machines. C'est une commune rurale, Davy était assez ouvert d'esprit par rapport à ça, donc on a pu mettre ça en place tous ensemble", raconte Samuel.

Forcement à la fin du week-end, il y a du boulot : "on réquisitionne les gens de notre entourage, famille et amis, pour trois jours de ménage, à fond ! Pour tout remettre en place pour jeudi midi".

Trois cents couverts à servir

On vient de loin pour manger dans cette ferme éphémère, des parisiens ont déjà réservé leurs places. Réservations au 02 43 03 89 57.

L'année dernière le Rainbow Café a servi 300 couverts sur place, et une centaine à emporter. Cette année, l'accent sera mis sur le service de remplacement. Les chambres d'agriculture de la Mayenne et de l'Orne recherchent des volontaires pour remplacer les agriculteurs pendant les vacances ou pendant des arrêts maladie.